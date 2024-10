Sabesp: leitor volta a reclamar de barulho provocado por tampa de esgoto

Reclamação de Alessandro Augusto Vidal Caccia: “Sou morador da Alameda Afonso Schmidt, no bairro de Santa Terezinha, em São Paulo. Tal via foi, há alguns meses, recapeada. Posteriormente, em meados de junho de 2024, a Sabesp realizou obra no local, na altura do número 155, e a tampa de serviço da empresa passou a fazer um barulho incômodo toda vez que um veículo passa por cima dela. Formulei reclamação ao Estadão, funcionários da Sabesp estiveram no local e realizaram reparo. Um funcionário da Sabesp chegou a me ligar para saber se o caso estava resolvido e eu disse que sim e agradeci. Informei a solução ao Estadão e o caso foi até publicado no blog do jornal. De fato, achava que estava livre do problema, mas, infelizmente, estava enganado. Com efeito, passado certo período, o barulho em tal tampa voltou e ainda mais intenso. Acionei novamente a Sabesp,mas sem retorno. Trata-se de via de grande tráfego de carros, ônibus e caminhões, de forma que tal barulho é produzido ao longo das 24 horas, prejudicando sobretudo o sono dos moradores. Acredito que para resolução definitiva do problema tem que ser colocado algum tipo de borracha em volta da tampa. É impossível que uma empresa como a Sabesp, que possui tampas assim na cidade inteira, seja incapaz de dar solução definitiva ao caso.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que fez nova intervenção para evitar o ruído da tampa do poço de visita existente no local. A companhia contatou o morador, que confirmou a solução e agradeceu pelo serviço prestado. A Sabesp segue à disposição dos clientes pelos canais de atendimento: WhatsApp 11 3388-8000, telefone 0800 055 0195 e pela Agência Virtual no site.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.