Santana: leitor cobra desassoreamento de córregos da região

Reclamação de Idérito Miguel Caldeira: “Solicito providências do Governo do Estado e da Prefeitura do Município de São Paulo, no sentido de que seja executado, com a possível brevidade, o desassoreamento dos córregos Carandiru e Carajás, que atravessam o Parque da Juventude, em Santana, zona norte da cidade, onde se observa grande quantidade de detritos que provocam odor forte e desagradável, bem junto ao parquinho, onde se concentram as crianças em atividades de lazer. Solicito também a atuação da Sabesp para identificar e eliminar ligações clandestinas de esgotos que são jogados nesses córregos poluindo suas águas que exalam cheiro insuportável para os usuários do parque, em especial para as crianças que frequentam o referido parque. Agradeço a atenção.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Santana/Tucuruvi: “A Subprefeitura Santana/Tucuruvi realizou a limpeza dos córregos em dois dias no mês passado. Também foi feito o acionamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para verificar possíveis ligações clandestinas de esgoto no córrego em questão. De janeiro até agosto deste ano, a Subprefeitura fez a limpeza de 183.110 metros quadrados da área de margens dos córregos da região, retirando 1.422,35 toneladas de entulho.”

