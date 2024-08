Santana: leitor reclama de calçada irregular na região

Reclamação de Alexandre Pinheiro: “Gostaria de pedir ajuda com outro problema enfrentado na Rua Marechal Odylio Denys, na região de Santana, zona norte da cidade de São Paulo. A calçada está bloqueada por condomínio e os pedestres são obrigados a caminhar pela rua, desde a Voluntários da Pátria até perto da Estação Portuguesa-Tietê. O prazo dado pelo 156 para a resolução do problema é enorme. Triste demais. Consta que faltam 52 dias para a análise. Deveriam agilizar a fiscalização. Obrigado desde já pela atenção do jornal.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Subprefeitura Santana/Tucuruvi realizou uma vistoria no local e notificou o proprietário para regularização da calçada, o mesmo já realizou a obra e não existem mais obstruções no local.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato.