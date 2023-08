Santander: leitor reclama de atendimento de agência bancária

Adelto Gonçalves afirma que está com dificuldade para realizar depósito em dinheiro dos caixas físicos do Banco Santander nas cidades de Amparo, Indaiatuba e São Vicente.

Reclamação de Adelto Gonçalves: “Escrevo para reclamar do mau atendimento que é oferecido por várias agências do Banco Santander - especialmente, as das cidades de Amparo, Indaiatuba e São Vicente, cujos funcionários levantam obstáculos sempre que o cliente pretende fazer um depósito em dinheiro no caixa físico. Ao que parece, seria política do banco estimular o uso dos caixas eletrônicos, provavelmente para economizar na folha de pagamentos de funcionários, mas, para tanto, seria melhor que disponibilizassem em todas as agências as máquinas inteligentes que contam cédulas e fazem o depósito. Como uma pessoa de meu conhecimento já enfrentou problemas com o depósito de dinheiro em envelope que fez em um caixa eletrônico de um dos estabelecimentos, continuo preferindo o velho sistema de depositar dinheiro ao vivo no caixa físico, apesar da má vontade que se consta em vários funcionários dos bancos citados anteriormente. Parece-me que esse é um direito do cliente e, portanto, obrigação do banco também de aceitar esse tipo de depósito. Mas, atualmente, são tantos os obstáculos levantados pelos funcionários dos caixas que, antes de fazer o depósito, tem sido necessário pedir autorização ao gerente.”

Resposta do Santander: “O Santander informa que entrou em contato com o Sr. Adelto e esclareceu seus questionamentos. Vale ressaltar que todos os funcionários são orientados quanto ao correto atendimento no caixa convencional.”

Leitor reclama de atendimento de agência bancária. Foto: Pixabay

