Santo Amaro: leitora cobra informações sobre construção de praça na região

Reclamação de Ana Maria Novaes: “Venho por meio do jornal cobrar uma solicitação da Prefeitura de São Paulo referente ao bairro Santo Amaro. Gostaria de saber quando vai ser executada a praça da Avenida Santo Amaro com a Rua Afonso Braz porque em vez de ser uma praia virou um canteiro de obras. A situação somente prejudica os moradores da região. Por isso, reforço a cobrança sobre o prazo para a construção da futura praça no bairro. Espero que as autoridades competentes informem algo sobre o andamento da obra. Agradeço desde já a atenção do jornal.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, informa que está trabalhando na desmobilização do canteiro de obras da requalificação da Avenida Santo Amaro, localizado na Rua Santa Justina, 41. No local, futuramente será instalada uma praça pública, que integra o escopo da requalificação. As obras na futura praça serão iniciadas em breve, assim que o imóvel no local for demolido. Caso necessário, a leitora pode ainda entrar em contato pelo portal da Prefeitura de São Paulo, assim como pelo telefone 156 para ter mais informações.”

A moradora foi informada sobre o retorno da prefeitura com relação ao caso. Se necessário, pode entrar em contato de novo.