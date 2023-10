Serviço de varrição: leitora afirma que limpeza pública não está sendo feita com qualidade

Simone Aparecida Ferreira dos Santos cobra fiscalização quanto a limpeza realizada em ruas da zona leste da cidade de São Paulo. Segundo ela, a equipe de varrição passa, mas executa o serviço com má qualidade.

Reclamação de Simone Aparecida Ferreira dos Santos: “Já entrei em contato em outras ocasiões, mas o problema se repete com relação a limpeza de má qualidade realizada em ruas da cidade de São Paulo. Entendo também que é importante a população se conscientizar sobre a importância de não jogar lixo na rua, assim como não colocar lixo na rua fora do horário da coleta. Em meio a tudo isso, eu tenho observado que o serviço de varrição passa pelas Ruas Tito Capinam, Agenor Rocha e Apoquitaua, na zona leste de São Paulo, com frequência, mas o lixo permanece nas guias. Tem vezes que juntam, mas não retiram. Hoje mesmo, apesar da chuva tem lixos pelas guias e calçadas da semana passada. É preciso reforçar a fiscalização e também o trabalho executado por parte dos responsáveis pela limpeza. Muito obrigada pela ajuda.”

Leitora cobra fiscalização quanto a execução de serviço de varrição em ruas da zona leste. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura São Miguel Paulista: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura São Miguel Paulista, informa que a zeladoria nas ruas Tito Capinam, Agenor Rocha e Apoquitaua, ocorre toda terça e quinta-feira. De janeiro a agosto de 2023, na região de São Miguel Paulista, foram realizados 3.398.675 m² de corte de mato e grama, conservados 1236 m² área de passeio e podadas 5098 árvores. A população pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no aplicativo e via central de atendimento telefônico no número 156.”

Em contato com o Estadão, a leitora disse que vai acompanhar a zeladoria realizada, e se necessário, volta a entrar em contato com o jornal.

