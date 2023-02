Shopee: vendedor cadastrado reclama de mudanças na logística de entrega

Matheus Tófolli reclama de mudanças na forma de envio de produtos comprados na Shopee. Segundo ele, a empresa mudou a forma de transporte, mas quando a encomenda não é entregue quem arca com os problemas é o vendedor.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Matheus Tófolli: "Quero fazer uma queixa sobre a Shopee. Até poucos meses, os envios eram realizados, principalmente pelos Correios. O vendedor gerava as etiquetas na plataforma e despachava na agência dos Correios mais próxima do seu endereço. A coisa toda funcionava muito bem e os problemas comumente se davam por erro de endereçamento ou preguiça do comprador de buscar na agência depois de ter ignorado o carteiro por três vezes. De repente, eurecebo uma notificação no aplicativo dizendo que deveria realizar meus envios em um ponto Pegaki - que nunca havia ouvido falar antes na minha vida -, mesmo que o transporte ao comprador fosse realizado pelos Correios. Após pouco tempo me adaptando à nova rotina, a Shopee decidiu mudar novamente, com a entrada de transportadoras aleatórias. E talvez sejam mesmo aleatórias, porque não se tem informação de qual vai ser a transportadora até a impressão das etiquetas. Se fosse para melhorar, tudo bem. Mas não foi. A partir daí foi só ladeira abaixo. No primeiro envio nestas novas transportadoras, um pacote foi perdido. Duas semanas depois, outro pacote foi perdido. E então os rastreamentos davam como entregue um pedido que não havia sido entregue. E se tornou o padrão da Shopee. Hoje, a cada 10 pedidos enviados, pelo menos 3 são dados como entregues sem terem sido entregues. Dentre estes, é comum que dê saída de um centro logístico em Embu das Artes e deixe de ter atualizações. A recomendação da Shopee é que o comprador peça o reembolso, e aí a bomba fica no colo do vendedor. Pode aceitar o reembolso e ficar no prejuízo ou tentar convencer a Shopee que ela tem culpa por não contratar transportadoras responsáveis. Como essas coisas não são expostas pelos veículos de informação, talvez por medo de perder anunciante, continua ocorrendo normalmente e os compradores continuam acreditando que o vendedor é o responsável pela não entrega do produto."

Resposta da Shopee: "Referente à requisição do Matheus Tófolli, a Shopee afirma que está em contato e prestando todo o suporte necessário para a resolução da questão. A Shopee reforça que empenha os melhores esforços para garantir um ambiente confiável para consumidores e vendedores e está comprometida em proporcionar uma experiência de compra segura e agradável aos usuários. O aplicativo da Shopee é o canal oficial para solicitações. Qualquer dúvida, estamos à disposição."

