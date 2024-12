Show do Morrissey em SP: leitora cobra estorno por cancelamento de apresentação

Reclamação de Bárbara Alves Pañella Motta: “Eu não recebi meu reembolso do show do Morrissey até hoje. O show estava programado para 22 de fevereiro deste ano. Teve o cancelamento da turnê. Eu gostaria de entender como devo proceder para receber o meu dinheiro de volta. Já entrei em contato com a empresa, mas até o momento não me disseram quando serei ressarcida. Fico no aguardo de um retorno. Obrigada.”

Resposta da Free Pass Entretenimento: “A Free Pass Entretenimento, responsável pela organização do show do Morrissey em São Paulo e, em referência ao cancelamento da turnê realizada pelo artista, vem comunicar que está trabalhando diligentemente para organizar os procedimentos necessários e solicita um prazo de até 90 dias para concluir o processo. Informamos ainda que, a empresa Ticket360, empresa atuante em parceria com a Free Pass Entretenimento na venda de ingressos, por questões contratuais, já havia realizado o repasse quase integral dos fundos arrecadados com a venda de ingressos junto a Free Pass Entretenimeno, fundos estes que foram pagos ao artista e que, até então, não tinham sido devolvidos. Agradecemos a compreensão e reiteramos nosso pedido de paciência nesse período.”