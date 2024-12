Uber via Pix: passageiros reclamam de dificuldade para ter estorno de corridas canceladas

Usuários do aplicativo Uber têm relatado dificuldades para receber estorno de viagens canceladas. Há queixas sobre pagamentos com cartão de crédito e principalmente com corridas pagas por meio da modalidade Pix.

PUBLICIDADE Passageiros relataram à coluna SP Reclama que viagens estão sendo solicitadas e canceladas por falta de motoristas. Quando uma nova viagem é solicitada, é feita nova cobrança, mas a cobrança anterior não é estornada imediatamente. Procurada pela reportagem, a Uber ainda não se manifestou sobre as queixas A enfermeira Valéria Oliveira Barbosa. é uma das que relataram o problema. Ela estava em Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, quando solicitou viagem na noite do domingo, 1º, com pagamento antecipado via Pix em valor próximo de R$ 100. Como não encontrou um motorista, a corrida foi cancelada. Diante da demora, ela decidiu dormir na casa de uma parente.

No dia seguinte, na segunda-feira, 2, ela solicitou novamente a mesma corrida com destino a São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Publicidade

“Veio um novo código Pix, com valor acima do dia anterior. Eu paguei R$ 140. Achei que o valor do dia anterior já tinha sido estornado, o que não aconteceu. Acabei tendo prejuízo de R$ 240. Eu cobrei a Uber, pois o valor seria usado para comprar medicamentos. É muito difícil falar com a Uber. Agora que consegui, a resposta é que devo aguardar sete dias para receber”, afirmou Valéria.

Mesma situação enfrenta o usuário Wellington Cássio de Lima. Também fez solicitação de viagem com pagamento antecipado de Pix. “No domingo, realizei transação via Pix para a Uber. Não consegui fazer a viagem e não fui ressarcido pelo pagamento realizado”, disse Lima.

A passageira Stefany Freitas também cobra ressarcimento de valor pago em Pix por viagem não realizada na sexta-feira, 30. “O aplicativo não encontrou um carro disponível naquele momento e, então, voltou para a página inicial, sem constar meu pagamento. Não fui ressarcida e preciso da devolução. A corrida não foi cancelada, tão pouco realizada. Não tive nenhum retorno da Uber em relação ao valor pago.”

Usuários reclamam de dificuldade para receber estorno de viagens canceladas. Foto ilustrativa. Foto: Proxima Studio/Adobe Stock

Passageiros de outros Estados também relatam problemas. A empresária Crislaine Vieira dos Santos Freitas mora em Goiás e também reclama do não recebimento de três estornos de corridas canceladas com pagamento via Pix - cada uma delas em torno de R$ 50.

“Eu deveria ter recebido esses três estornos de corridas canceladas por falta de motoristas. Reparei apenas no domingo, quando pedi Uber para uma amiga. Tentei solicitar por três vezes. Depois olhei na conta e vi que não tinha sido feito o estorno dessas viagens”, afirmou

Publicidade

Já a passageira Irenilde Batista Ferreira relata que no dia 23 de novembro teve uma viagem cancelada. No seu caso, o pagamento foi feito por cartão de crédito. “Foi descontado no meu cartão uma corrida cancelada. A viagem foi cobrada indevidamente e até agora não foi feito o reembolso”, disse ela.