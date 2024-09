Parque Trianon: leitor reclama de presença de ratos na área verde

Reclamação de Manuel Adacio Ramos Paulo: “Faço caminhadas diariamente no Parque Trianon. Nos últimos meses, venho observando a presença de ratos circulando no parque durante o dia. Os ratos são animais de hábitos noturnos, quando aparecem durante o dia significa que a população dos mesmos é alta. Observei que a maioria das tocas estão localizadas no lado onde fica a Avenida Paulista. Os ratos usam como tocas os buracos existentes ao pé dos postes de iluminação interna do parque, por onde entram os fios elétricos. Os ratos transmitem várias doenças aos seres humanos, principalmente a leptospirose que é transmitida pela urina dos ratos. Próximo a estas tocas que eu observei, existe um playground e um bebedouro. Solicito que a Administração do parque tome providências para o controle dos ratos, antes que a situação se torne incontrolável, já que são animais que se reproduzem muito rapidamente.”

Resposta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente: “A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente acionou o Consórcio Borboletas, que administra o Parque Trianon. Está previsto para o local uma desratização, mas que não comprometará o meio ambiente. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) enviará uma equipe de vigilância ao local nos próximos dias para a inspeção e realização dos procedimentos necessários. A SP-Regula informa que a coleta de resíduos domiciliares do Parque Trianon acontece de segunda a sábado, durante o período noturno. Adicionalmente, a Avenida Paulista é contemplada com o serviço de coleta seletiva aos domingos, também no período noturno.”

