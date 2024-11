Terminal Água Espraiada: leitor questiona reserva de vagas de estacionamento no local

Reclamação de Luiz Felipe Rosa: “Estive com meu pai idoso no Terminal Água Espraiada, onde existem duas vagas: uma para PCD e outra para idoso. Ao estacionar o veículo, meu pai foi abordado por uma funcionária do local informando (de forma muito educada e simpática) que aquelas vagas não podem ser utilizadas pelo público geral e que apenas funcionários da CET, SPTrans e prestadores de serviços estão autorizados a entrar no terminal. Achei um fato curioso: qual seria então a razão de haver duas vagas especiais ao lado de um posto de atendimento em um terminal de ônibus não sendo possível acessar a área, mesmo estando com cartão do idoso, como foi o caso? A reclamação não é contra a funcionária, mas sim sobre a informação transmitida. Gostaria de um esclarecimento.”

Resposta da SPE São Paulo Sul S.A, concessionária que administra o terminal: “A São Paulo Sul primeiramente gostaria de agradecer o seu contato e a sua consideração em relação aos nossos colaboradores que trabalham no terminal. Quanto a questão das vagas, gostaríamos de esclarecer que o acesso ao terminal é restrito aos ônibus e todas as vagas internas do estacionamento do terminal são destinadas exclusivamente aos colaboradores, equipes de fiscalização, fornecedores que abastecem os quiosques e lojistas, além de veículos de primeiros socorros. Essa medida é essencial para garantir a eficiência dos serviços prestados e o bom funcionamento do terminal. Essas vagas não são abertas ao público. Conforme a legislação e a norma ABNT NBR 9050, estabelecimentos com estacionamento devem disponibilizar vagas prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) e idosos. No entanto, destacamos que essas vagas são de uso restrito, destinadas somente aos grupos mencionados e não estão disponíveis para o público em geral. Essa restrição é adotada por questões de segurança, visto que o terminal possui uma intensa circulação de ônibus e veículos operacionais que requerem atenção e cuidado redobrados. A presença de veículos não autorizados pode comprometer a segurança de pedestres e motoristas, além de dificultar a operação do terminal. Esperamos que tenha compreendido e estamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. A São Paulo Sul pede desculpas por eventuais transtornos causados.”

