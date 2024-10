Tiquatira: leitora cobra obras de melhorias na Ponte Domingos Franciulli Netto

Reclamação de Maria Santos: “Utilizei a Avenida Governador Carvalho Pinto (Tiquatira), na zona leste de São Paulo, para ir no sentido da Marginal Tietê. Ao sair da Tiquatira e acessar a Ponte Domingos Franciulli Netto, o carro fez um enorme barulho, acho que em razão de elevação no asfalto, onde escoa água de chuva, aparentemente. Sei que está muito perigoso. Outros veículos também passaram pelo mesmo apuro. Agradeço a ajuda do Estadão, desde já.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, informa que, como parte do Programa de Recuperação e Manutenção de Pontes e Viadutos da cidade, está realizando uma inspeção especial na Ponte Domingos Franciulli Netto para avaliar suas condições estruturais e identificar possíveis problemas. O laudo resultante apresentará recomendações técnicas, que servirão como base para definir as intervenções necessárias e priorizar o processo de contratação das obras no local.”

Posteriormente, a leitora disse que espera que a vistoria seja feita e a obra seja realizada o quanto antes.