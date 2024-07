Ultrafarma: leitor reclama de atraso de entrega de medicamentos

Reclamação de Roberto Caetano: “Realizei uma compra pelo site da Ultrafarma, mas não recebi a mercadoria. São três frascos de magnésio. Gostaria de ajuda para entender o motivo da demora.”

Resposta da Ultrafarma: “A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Gostaríamos de destacar que todo dia 8 ocorre na Ultrafarma a campanha Dia do medicamento Barato, por isso, as compras realizadas nessas datas possuem prazo maior para entrega, devido ao grande fluxo de encomendas. Em relação ao pedido do Sr. Roberto Caetano constatamos que ele foi postado e despachado para os Correios. Realizamos contato com o cliente através do WhatsApp e deixamos claro as informações apontadas acima, apresentando transparência na tratativa, além de nos colocarmos à disposição para eventuais dúvidas. Acompanhamos a entrega até a conclusão. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários, sendo eles: chat de segunda a quinta-feira das 7h30 às 18h, sextas-feiras 7h30 às 17h e aos sábados das 7h30 às 13h, ou ainda através do site através do formulário “Atendimento por E-mail”. Salientamos ainda que a importância dos clientes à Ultrafarma é imensurável, ao passo que trabalhamos incansavelmente para alcançar a excelência nos serviços prestados.”

O leitor foi informado sobre a resposta da empresa. Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.