Vila Guilherme: leitor solicita que sarjeta de via pública seja refeita

Idérito Miguel Caldeira solicita conserto em sarjeta da Rua Maria Cândida, 1455, com a Rua Coronel Jordão, 278, na Vila Guilherme, na zona norte da cidade de São Paulo.

Reclamação de Idérito Miguel Caldeira: “Como leitor do Estadão há muitos anos, eu venho solicitar providências da Prefeitura Municipal de São Paulo no sentido de que seja refeita a sarjeta de via pública que fica localizada no cruzamento da Rua Maria Cândida, 1455, com a Rua Coronel Jordão, 278, na Vila Guilherme, na zona norte da cidade de São Paulo, que se encontra em precário estado de conservação com rachaduras e buracos, prejudicando o intenso fluxo de veículos e provocando acidentes de trânsito. A situação é muito crítica. A obra deve ser o quanto antes realizada, diante da grande movimentação que temos nestas ruas do bairro da Vila Guilherme. Agradeço desde já a habitual atenção do jornal e espero que o problema na via seja resolvido.”

Leitor solicita que sarjeta de via pública na Vila Guilherme seja refeita. Foto ilustrativa. Foto: Google Street View

Resposta da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme: “A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme informa que foi realizada uma vistoria no cruzamento das Ruas Maria Cândida e Coronel Jordão. No local foi constatado a necessidade de reforma de sarjeta. O serviço foi colocado no cronograma de trabalho da Subprefeitura. O reparo já foi concluído. A administração regional destaca que não havia sido acionada anteriormente para a realização do serviço. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

