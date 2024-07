Vila Sônia: leitor cobra informações sobre recapeamento de ruas

Reclamação de Roberto Toledo: “A Prefeitura de São Paulo está realizando importante trabalho de asfaltamento das ruas de São Paulo. As ruas da cidade estavam em estado de calamidade pública pela má gestão dos últimos prefeitos. Obviamente não há condições de asfaltar toda a cidade, mas às vezes nos questionamos com relação às prioridades estabelecidas. Por exemplo, estava sendo asfaltada na minha região a Rua Áurea Batista dos Santos. Esta rua é transversal e secundária com pouco trânsito. A rua principal que recebe grande movimento de automóveis, que é a Rua Francisco Preto continua abandonada.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo esclarece que o recapeamento da Rua Áurea Batista dos Santos foi realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). As vias recapeadas pela Prefeitura estão disponíveis para à população no site. Sobre a Rua Francisco Preto, a administração regional informa que vistoriou toda a extensão e constatou necessidade de reparos pontuais, que serão realizados por meio da Operação Tapa-buraco. Vale destacar que o programa de recapeamento da Prefeitura é um programa dinâmico, que está em constante atualização e novos estudos de elegibilidade das vias da capital são realizados de forma rotineira.”

Posteriormente, o leitor entrou em contato para agradecer sobre o andamento do caso. Se necessário, pode entrar em contato novamente.