Zona Azul: leitor reclama de dificuldade para acessar o aplicativo

Reclamação de Fernando da Mata: “A prestação de serviços ao contribuinte de São Paulo é abaixo da crítica e só reforça a fama de má gestão. Dentre os muitos serviços entregues ao setor privado, está a Zona Azul, antes administrada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e agora pela Estapar, cujo acesso se dá pelo aplicativo chamado “Zul+”. Minha esposa, mesmo cadastrada desde o surgimento do aplicativo original, não consegue ter acesso ao serviço de Zona Azul e fica obrigada a usar estacionamentos privados que cobram uma fortuna. Ao buscar solução para o problema, contactamos o Portal 156. De lá, somos remetidos ao aplicativo Zul+, que entra numa espécie de “looping” sem concluir a operação desejada. Como agravante, a empresa Estapar também não mantém um canal de comunicação com o usuário. Nossa última esperança é o Estadão. Esperamos que por seu intermédio, a Estapar e a Prefeitura de São Paulo tomem conhecimento desta comunicação e providenciem melhora para esse péssimo serviço.”

Resposta da Estapar/Zul+: “A empresa esclarece que em contato com o consumidor identificou que houve a desinstalação do aplicativo ZADSP e, que no caso do Zul+ a função não incomodar estava ativada, impedindo a finalização do cadastro. Ambos os problemas foram identificados e solucionados. A companhia ressalta que permanece à disposição pelos canais de atendimento.”Posteriormente o leitor entrou novamente em contato: “Apenas incluir que a empresa poderia ter um fale conosco amigável para esclarecimentos.”