SP é muito perigosa? Mapas mostram como estão roubos, homicídios e furtos na cidade

A cidade de São Paulo tem registrado queda em crimes como furtos, roubos e homicídios no 1º semestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado. A diminuição, porém, ainda não é acompanhada por maior sensação de segurança em grande parte dos bairros.

Isso se dá, dizem especialistas, pelo alto número de ocorrências, ainda que em redução. Os roubos, crimes caracterizados pela violência ou grave ameaça, somam 58,6 mil nos primeiros seis meses do ano - 325 por dia. Já no geral, o recuo é de 12,5% ante 2023. Também contribui para o medo o fato de a tendência não ser uniforme. Na área do 3º Distrito Policial (DP), nos Campos Elíseos (centro), a redução de roubos é de 57% no período. Na Sé, a queda é de 43%. Já em Heliópolis (95 ºDP), zona sul, e Itaquera (32 ºDP), na leste, os roubos sobem 54% e 42%, respectivamente.

A Secretaria de Segurança Pública afirma que “cada região possui características populacionais e geográficas diferentes, que impactam nos números” e informa a queda nos roubos (-12,1%) e furtos (-3,4%) na capital nos primeiros sete meses deste ano em relação ao mesmo período de 2023.

“A pasta faz uma análise contínua das variações nos índices de crimes contra a vida, por meio do programa SP Vida, que auxilia na criação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento desses crimes – o que resultou na queda em 4,1% nos homicídios dolosos na capital”, diz ao Estadão. A SSP informa ainda que 23,2 mil pessoas presas e apreendidas, além da apreensão de 1.552 armas de fogo.

Embora policiamento e políticas de segurança pública sejam atribuições principalmente dos Estados, cada vez mais as prefeituras têm sido cobradas pela população e investido no reforço das guardas metropolitanas.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana diz que o programa de monitoramento Smart Sampa permitiu prender 334 pessoas e a localizar 15 desaparecidos desde fevereiro. Segundo o órgão, há mais de 15 mil câmeras instaladas na cidade e, até o fim do ano, serão 20 mil. A Guarda Civil tem 7.351 agentes, que atuam 24 horas por dia, ainda conforme a Prefeitura.

O Radar da Criminalidade, ferramenta desenvolvida pelo Estadão, aponta que os crimes são mais frequentes no período noturno. Consulte aqui a sua vizinhança.

Consulte abaixo o mapa dos roubos na cidade de São Paulo, por distrito policial. Os dados são referentes aos períodos de janeiro a junho de 2023 e de janeiro a junho de 2024.

Os furtos na capital seguem padrão parecido com o dos roubos. No geral, houve queda de 3,4% na comparação entre os primeiros semestres de 2023 e 2024. Mas a variação territorial também não se dá de maneira uniforme. Em 51 dos 94 distritos policiais da cidade, esse tipo de crime, que se diferencia do roubo por ser cometido sem violência ou grave ameaça, teve alta.

Na área do 96º DP (Monções), do 47º DP (Capão Redondo), ambos na zona sul, e do 65º DP (Artur Alvim), na leste, os furtos cresceram 46%, 37% e 35%, respectivamente. Em Perdizes, zona oeste, a tendência também tem sido de alta, o que preocupa moradores.

A insegurança sentida tem motivado a busca por soluções privadas de proteção, como busca por câmeras e blindagem. Campos Elíseos, Sé e Pari, na região central, viram as maiores quedas nesse tipo de crime, com redução de 42%, 30% e 22%, respectivamente. A região central tem concentrado os esforços do governo e da Prefeitura em combate à criminalidade, que ocorrem por meio de reforço de efetivo, monitoramento e novas iniciativas, como totens. O movimento ocorre desde o ano passado após ocorrências relacionadas ao fluxo de usuários de droga na Cracolândia, que se instalou em diferentes pontos no período. As medidas podem ter contribuído para a redução dos registros, assim como investigações específicas voltadas a atacar mecanismos que favorecem o tráfico de drogas, com atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC), e a lavagem de dinheiro.

No total, a cidade registrou 119 mil furtos no primeiro semestre de 2024, o equivalente a 661 por dia. O total representa queda ante os 123,2 mil do mesmo período de 2023.

Consulte abaixo o mapa dos furtos na cidade de São Paulo, por distrito policial. Os dados são referentes aos períodos de janeiro a junho de 2023 e de janeiro a junho de 2024.

Veja como se comportaram os crimes em cada DP na tabela a seguir.