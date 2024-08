Polícia faz operação contra o ‘sistema bancário do PCC’ que lava dinheiro da Cracolândia

O dinheiro do tráfico de drogas da Cracolândia é lavado em uma rede de empresas que inclui um banco, casas de câmbio e um conglomerado de empresas no Brasil e no Uruguai que envolve até uma offshore ligada à Mossack Fonseca, o escritório de advocacia panamenho no centro de um dos maiores escândalos financeiros do século: o Panamá Papers. A descoberta está no centro da 5.ª fase da Operação Downtown, deflagrada nesta sexta-feira, 23, pela Polícia Civil de São Paulo.

A página do banco Neman capturada pela polícia na fase 5 da Operação Downtown: sistema bancário do PCC Foto: Reprodução / Estadão

PUBLICIDADE Trata-se de uma rede chamada pelo delegado Fernando José Santiago, do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), responsável pelas investigações, de “sistema bancário do PCC”. Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos – 26 em São Paulo, quatro no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Além disso, 41 contas bancárias foram bloqueadas pela Justiça. A ação de hoje é um desdobramento da operação que mirou a rede de 78 hotéis e hospedarias montada pelo PCC no centro da cidade, além de ferros velhos e empresas de reciclagem. Os imóveis comprados pela facção criminosa serviam de ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas no centro de São Paulo.

Com a ajuda de relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os investigadores montaram o caminho do dinheiro desde a Cracolândia até a rede de doleiros e offshores que atuam no Brasil, nas Ilhas Virgens Britânicas e no Uruguai.

Ricardo Galian, condenado pelo furto do Banco Central de Fortaleza, manteria ligações com Marcelo Carames, apontado como um dos chefe do PCC na Cracolândia Foto: Reprodução / Estadão

Os policiais conseguiram detectar que “boa parte dos investigados está interligada por meio de transferências bancárias realizadas em suas contas correntes”. A começar por Marcelo Carames, acusado de ser um dos principais homens do PCC na região.

Carames administra o Hotel Tupy, que foi interditado e sequestrado pela Justiça. Por meio dele, a polícia chegou aos negócios de Sheila Costa, apontada pelo Denarc como dona de uma rede de hospedarias no centro, como a Nosso Lar, que foi alvo da 4ª fase da Operação Downtown.

Leia também Atuação do PCC dificulta avanço de milícias em SP, diz pesquisador americano

Carames manteria ainda relação com Ricardo Galian, o Jean Gordo, um dos acusados de participar do furto de três toneladas de notas de R$ 50 no Banco Central de Fortaleza, em 2005, quando R$ 164 milhões foram levados pelos ladrões (R$ 240 milhões em valores atualizados). Carames fazia depósitos para Galian por meio das empresas Hortifruti Galian e Spina & Spina, que, por sua vez, enviavam recursos para a empresa Vemax.

Publicidade

Um dos endereços investigados pela nova fase da Operação: rede de negócios movimentou dinheiro da Cracolândia Foto: Reprodução / Estadão

Já Sheila se relacionava com Daniela Romano e Andressa Borges, ambas acusadas de tráfico de drogas. Estas duas se relacionavam com a Vemax. “Sendo que boa parte desses valores foi depositada em agência bancária situada na área da Cracolândia por meio de cédulas de pequeno valor (R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20) com mau estado de conservação (velhas e amassadas), logo, cédulas com as mesmas características daquelas utilizadas por dependentes químicos.”

A Vemax foi aberta em nome de duas pessoas que não sabiam de sua existência – uma das quais era uma moradora de rua.

Leia também MP investiga construtora por suspeita de lavar dinheiro do PCC e policiais por corrupção milionária

A empresa foi usada para fazer pagamentos para uma grupo de empresas, entre as quais a Via Neman ou Banco Bidu, registrado em nome de Caio Neman, um banqueiro que era amigo do piloto de helicóptero Felipe Morais, o homem que transportou os líderes do PCC Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, para uma armadilha onde ambos foram executados no Ceará, em 2018.

O banqueiro Douglas Baptista Neman ao ser preso pelo Deic por estelionato: acusado de ligações com o PCC e investigado na 5ª fase da Operação Downtown Foto: Reprodução / Estadão

PUBLICIDADE Segundo o Denarc, tanto as contas de empresas de Caio Neman quanto as de seu pai, o banqueiro Dalton Baptista Neman, foram usadas para a lavagem de valores de origem criminosa, “o que sugere que o esquema de lavagem de capitais dos Neman também favorecia traficantes que atuam na Cracolândia”. Estas se relacionavam com outras empresas dessa rede, a Suprema Gestão e o Guardiões Câmbio. Os Neman sempre negaram as acusações de envolvimento com a lavagem de capitais. Os policiais seguiram as empresas que mais interagiam com a Vemax e com os Neman. Foi assim que surgiram as empresas ligadas a Danilo Pechin, um empresário com negócios no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, acusado de ser o mandante da morte de um advogado em companhia do doleiro Wilson Decaria Junior, o Tio.

Apreensão da Operação Tempestade, em 2021. Foto: Polícia Federal Foto:

Neman e os Decaria já foram investigados nas Operações Tempestade, de 2021, que tratou da lavagem de valores da cúpula do PCC e de recursos para o combate à covid-19, e a Laços de Família, de 2016, que apurou o envolvimento do ex-presidente do Paraguai Horácio Cartes com o contrabando de cigarros para o Brasil. A Tempestade seria anulada em 2023 depois que a PM de Goiás matou o piloto Morais, que delatara os Neman em um acordo de colaboração com a Polícia Federal.

Ainda, segundo a investigação, os nomes de Dalton e Caio Neman “aparecem ligados a uma offshore estabelecida nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo nome é Farlow Development S.A”. “A empresa teria sido agenciada pelo famigerado escritório Mossack Fonseca”, escreveu o delegado.

Publicidade

Documentos da Farlow Development, empresa que pertenceria aos Neman citada no escãndalo do panamá Papers Foto: Reprodução / Estadão

Ao todo, 13 empresas interagiam entre elas para a dissimulação de capitais, entre elas empresas de fachada ligadas à família Khaled Mustafa, responsável pelo recebimento de recursos em São Paulo e em Chuí, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai.

Para chegar ao esquema na fronteira, os policiais seguiram os depósitos feitos pela empresa Guardiões do Câmbio, de propriedade de Valdecy Soares Coelho, apontado como laranja do esquema. Esta se relacionaria com a Suprema Gestão e a Vemax, que também se relacionava com a VWM, empresa de Aiman Khaled Mustafa.

Leia também Saiba quem é o patrão do PCC que comanda as operações criminosas no centro de São Paulo

A VWM seria uma empresa fantasma que foi beneficiada por 32 operações feitas pela Guardiões do câmbio que totalizaram R$ 2,3 milhões. A Suprema Gestão, também ligada a Valdecy Coelho, enviou mais R$ 3,2 milhões à VWM.

Os policiais ainda detectaram movimentações de R$ 130 milhões feitas pela empresa Valzer, de Danilo Pechin, em um espaço de dez dias. A suspeita dos policiais é que a Valzer tenha sido usada como conta de passagem em outro período, quando passaram por ela outros R$ 90 milhões, dos quais R$ 5 milhões teriam origem nas empresas que movimentaram dinheiro da Cracolândia.

Um dos suspeitos de atuar na rede de lavagem de dinheiro teria como base a cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai Foto: Reprodução / Estadão

Outra empresa que teria se beneficiado da rede ligada à região central, a ALL Center, movimentou R$ 30 milhões. A quantia é a mesma de outra empresa investigada, a TWS, que está registrada em um endereço inexistente em Osasco, na Grande São Paulo. Seu titular, Ricardo Fernandes, já foi preso por tráfico de drogas , quando portava, segundo o Denarc, oito pedras de crack, “o que indica que ele exercia a mera função de ‘vapor’ no narcotráfico”. “Suas características não são compatíveis com uma empresa que movimentou R$ 30 milhões e menos de três meses (entre 01/03/2019 até 28/05/2019)”.

O relatório do delegado conclui, por fim, que “os traficantes de drogas que atuam no centro histórico de São Paulo fazem uso de um sofisticado esquema de lavagem de capitais, oferecido pelos Neman e outros associados à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa dos Neman e de suas empresas bem como não conseguiu localizar as defesas de Galian, Carames, Decaria, Fernandes, Coelho, Mustafa, Daniela, Andressa e Sheila e das empresas citadas. Durante a Operação Tempestade, os Neman alegaram inocência, bem como Decaria das acusações lavagem de capitais para o PCC.