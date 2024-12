Suspeito de envolvimento no assassinato de delator do PCC é preso

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira, 6, um dos suspeitos de envolvimento com o assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach. Delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), o empresário foi executado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no último dia 8.

PUBLICIDADE O homem, cuja identidade não foi revelada, é suspeito de ajudar no transporte e no fornecimento de equipamentos, como celulares, à quadrilha responsável pelo homicídio. Ele foi detido na zona leste da capital com munições de fuzil calibres 556 e 762. A suspeita da polícia é de que ele ajudou a levar para o aeroporto Kauê Amaral Coelho, homem que atuou como olheiro para os atiradores no dia do crime. Depois da execução, teria ajudado Coelho a fugir para o Rio de Janeiro. Quando Coelho foi expulso do Rio por traficantes de droga que temiam que a presença dele atraísse a polícia para o Complexo do Alemão, ele também ajudou o olheiro a buscar novo esconderijo.

Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi executado com tiros de fuzil no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Foto: Ítalo Lo Re/Estadão

Após ser capturado por policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), ele foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Secretaria da Segurança Pública oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro de mais suspeitos de envolvimento no crime.

A identificação de Kauê Coelho foi possível graças à análise de imagens das câmeras do aeroporto feita pela polícia. As gravações mostram Coelho uma hora antes do pouso do avião em que estava Gritzbach. Pouco antes dos disparos, conforme a polícia, as imagens mostram ele apontando para o delator.

Os criminosos estavam em um Gol preto, que foi abandonado em Guarulhos. Depois, usaram um Audi preto na fuga. E, por fim, os dois executores apanharam um ônibus. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou a prisão em suas redes socias após ter enfrentado uma crise na segurança pública. O motivo foi uma sequência de casos de violência policial, em que PMs mataram uma criança de quatro anos, um estudante de Medicina e um suspeito de roubo atingido pelas costas em um mercado. Em outra ocorrência, um agente atirou um homem do alto de uma ponte.

Tarcísio reconheceu a necessidade de fazer mudanças na PM e admitiu que estava “errado” ao ter posto em xeque, no passado, a efetividade das câmeras nas fardas dos policiais. Apesar disso, ele manteve à frente da Secretaria da Segurança Pública Guilherme Derrite.

O crime

Gritzbach havia firmado acordo de delação premiada com a promessa de entregar esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e também falou sobre casos de corrupção policial. A delação de Gritzbach teria indicado que havia policiais que manipulavam inquéritos para livrar integrantes do PCC da acusação de crimes, mediante pagamento de propinas. Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$ 3 milhões pela cabeça do delator.

Conforme as informações preliminares do caso, Gritzbach havia acabado de chegar de viagem com a namorada no dia 8 de novembro e seria recebido no aeroporto pelo filho e um grupo de quatro seguranças, composto por PMs que faziam a proteção do empresário. No caminho para o aeroporto, porém, um dos carros usados por eles teria supostamente apresentado falha mecânica. Três dos seguranças, então, teriam ficado com o veículo. Assim, somente um estava no aeroporto na hora do atentado.

As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos mostram Gritzbach levando uma mala de rodinhas quando é surpreendido pelos atiradores no setor de desembarque. Ele tenta fugir, é atingido pelos disparos e cai perto da faixa de pedestres. É possível ver outras pessoas correndo por causa do tiroteio.

O ataque ocorreu por volta das 16 horas. O motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, que estava no local, levou um tiro nas costas e acabou morrendo no dia seguinte.

PUBLICIDADE Uma das linhas de investigação, que ainda está em fase preliminar, busca entender se os agentes não teriam deixado o policial exposto no aeroporto intencionalmente. Os celulares desses quatro integrantes da escolta e da namorada de Gritzbach foram apreendidos pelo DHPP, de acordo com informações da SSP. Os policiais militares que pertenciam à equipe de segurança da vítima já prestaram depoimento para a Polícia Civil e também na Corregedoria da PM. Eles foram afastados de suas atividades operacionais durante as investigações e ficarão em expediente administrativo a pedido da Corregedoria. A namorada da vítima também foi ouvida pelos investigadores. As corregedorias das Polícias Civil e Militar apuram a atuação dos agentes. Jóias foram apreendidas pela polícia após a morte do delator do PCC. Elas tinham certificado de joalherias como Bulgari, Cristovam Joalheria, Vivara e Cartier e estão avaliadas em R$ 1 milhão. Eram anéis, pulseiras, colares e pingentes com pedras em formato de coração.

Gritzbach estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo, envolvendo os negócios da facção paulista na região do Tatuapé. Sua trajetória está associada à chegada do dinheiro do tráfico internacional de drogas à facção.