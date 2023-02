Tarcísio diz que trechos da Rio-Santos arrastados por terra podem ‘nem existir mais’

SÃO SEBASTIÃO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em visita a São Sebastião que a intenção das autoridades é desbloquear ainda nesta segunda-feira, 20, o trecho da rodovia Rio-Santos que vai do centro da cidade até a Barra do Sahy, uma das praias mais atingidas pelas chuvas do fim de semana.

Segundo ele, há dez pontos de interdição que estão sendo aos poucos reabertos na estrada. “Em alguns pontos, não se sabe nem o que sobrou da rodovia, porque é um volume de terra tão grande que se deslocou, numa extensão tão grande, que a gente até levanta a hipótese da rodovia ter sido levada junto e nem existir mais”, afirmou.

O presidente Lula fala em São Sebastião, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, em visita à cidade após chuvas atingirem a região Foto: Renata Cafardo/Estadão

Além da Rio-Santos, a Mogi-Bertioga também está interditada. O governador recomendou que os turistas de São Paulo e outras cidades não tentem ainda deixar São Sebastião. “O ideal é que não saiam.”

Ele lembrou ainda que em muitos lugares o maior problema é a falta de comunicação porque as chuvas afetaram a energia e também as antenas de celulares. Tarcísio não esclareceu quando a comunicação com várias praias, como Toque-Toque, Juquehy, Cambuci e Maresias, seria reestabelecida.

O governador fez um pronunciamento no Teatro Municipal de São Sebastião, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito Felipe Augusto (PSDB), e saiu sem responder perguntas de jornalistas.