Vai passar as férias em SP? Veja mapa interativo de museus para curtir com as crianças

Com as crianças de férias, o mês de janeiro reforça a busca por espaços que possam oferecer lazer e cultura para a garotada. Em São Paulo, diversos museus preparam atividades especiais. Em alguns locais, a programação será estendida até fevereiro. Mas vale lembrar que, independentemente do período de férias, os museus sempre organizam ações que valem a pena conferir com a família.

Museu da Língua Portuguesa

De 9 a 26 de janeiro, das 10h às 17h.

O “Estação Férias – Brincadeiras Musicais” é um projeto educativo que se relaciona com a exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa ‘Essa nossa canção’. Trata-se de uma atividade destinada ao público em geral, sobretudo em idade escolar, com a ocupação do espaço, com o livre brincar, com a cultura da infância e fruição artística. Durante todo o período do projeto, os artistas-educadores do coletivo “Aqui que a Gente Brinca!” vão compartilhar com o público brinquedos e brincadeiras tradicionais das nossas infâncias brasileiras.

O “Estação Férias – Brincadeiras Musicais” é um projeto educativo que se relaciona com a exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa ‘Essa nossa canção’ Foto: Alex Silva/Estadão

Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

Museu Catavento

De 09 a 31 de janeiro, às 11h, 14h e 16h.

O espetáculo “Química em Show” será apresentado especialmente no período das férias. Jovens cientistas educadores do Museu Catavento mostrarão o que é a química no dia a dia com demonstrações dos diversos experimentos, que vão desde misturar líquidos até segurar fogo com as próprias mãos sem se queimar. Os líquidos mudam de cor, os sólidos passam por variações e os gases são liberados. Além disso, será possível presenciar diferentes tipos de energia como a luz, o som e o calor, além de outras experiências.

O espetáculo “Química em Show” será apresentado especialmente no período das férias Foto: Taba Benedicto/Estadão

Endereço: Avenida Mercúrio, s/nº - Parque Dom Pedro II.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://museucatavento.org.br/

Museu oferece atrações infantis durante o período de férias Foto: Taba Benedicto/Estadão

Museu da Imigração

De 03 a 28 de janeiro, das 11h às 17h.

Durante todo o mês de janeiro, o programa “Férias no Museu” ocupa umas das salas do Museu da Imigração com brincadeiras, oficinas, atividades recreativas e educativas que convidam as crianças e familiares para uma viagem pelo brincar de diferentes culturas e países e pelo próprio museu. A garotada terá a oportunidade de aproveitar a amarelinha, piscina de bolinhas, cama elástica, túneis de bambolê, espaço para pintar, recortar e colar.

Os pequenos também poderão usufruir do espaço “Mundo de Brincar” de 03 a 28 de janeiro, de quarta a domingo, das 11h às 17h.

Endereço: Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca.

Para mais informações sobre as atrações, acesse o site.

https://museudaimigracao.org.br/

Casa das Rosas

De 20 de dezembro a 20 de fevereiro, das 10h às 17h30.

Celebrando seis décadas da icônica personagem Mônica, a Maurício de Sousa Produções em parceria com a Casa das Rosas, preparou uma imersão completa na história da garota forte e amada por milhões ao redor do mundo. A aguardada exposição “Sempre Fui Forte” na Casa das Rosas, é composta por 12 salas, traz a trajetória completa da Mônica, desde sua estreia marcante em 1963 até se tornar um ícone cultural.

A Casa das Rosas recebe a exposição até 20 de fevereiro Foto: Taba Benedicto/Estadão

Endereço: Avenida Paulista, 37 - Bela Vista.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://site.casadasrosas.org.br/

MIS Experience

A partir de 5 de janeiro, das 10h às 20h de terças a sextas e de 10h às 21h aos sábados.

Em homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil – e de toda a América Latina –, a capital paulista recebe, em janeiro de 2024, “Chaves: A Exposição”. A maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://misexperience.org.br/chaves-a-exposicao/

Museu da Imagem e do Som

Até 31 de janeiro, de terças a sextas das 10h às 19h; aos sábados das 10h às 20h; aos domingos e feriados das 10h às 18h.

A mostra “Terror no Cinema”, inaugurada em 31 de outubro de 2023, celebra um gênero audiovisual quase tão antigo quanto o próprio cinema. Por meio de um percurso envolvente, impressionante e imersivo, o visitante pode rever e experimentar momentos icônicos da história do gênero terror. O público tem a oportunidade de adentrar o universo de filmes clássicos do cinema, como “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O exorcista” (1973), “Alien, o oitavo passageiro” (1979), “O iluminado” (1980), “Sexta-feira 13″ (1980), “O silêncio dos inocentes” (1991), “A bruxa de Blair” (1999), entre outros.

Endereço: Avenida Europa, 158 - Jardim Europa.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.https://mis-sp.org.br/exposicao/terror-no-cinema/

Museu da Imaginação

De 02 a 31 de janeiro, às 10h30 e às 15h.

Você já se perguntou onde está a Química no seu dia a dia e como entendê-la foi importante para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico? Esta é uma das atrações que o espaço cultural preparou e está disponível para o mês de janeiro. Outras atividades também estão disponíveis.

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251 - Lapa de Baixo.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://www.museudaimaginacao.com.br/programacao/

Museu do Futebol

Até abril de 2024. De Terça a domingo das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).

A exposição “Futebol de Brinquedo”, inaugurada em outubro de 2023, é um mergulho na memória afetiva dos brinquedos analógicos de futebol, incluindo Aquaplay, Pregobol, Super Trunfo, bonecos e bonecas, mascotes das Copas do Mundo Fifa e, é claro, muitos times de futebol de botão.

Museu do Futebol recebe visitantes de terça a domingo Foto: Clayton de Souza/Estadão

Endereço: Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://museudofutebol.org.br/exposicoes/futebol-de-brinquedo/

Museu da Vacina

De terça a domingo, das 9h às 16h45.

O espaço chama a atenção da população sobre a necessidade da vacinação, mostrando a importância de se dialogar sobre ciência e demonstrar o quanto os imunizantes são seguros e eficazes. A exposição apresenta conteúdos imersivos por meio de educação informal e lúdica e pretende deixar uma experiência marcante para os visitantes. Os jogos oferecem momentos de diversão individualmente ou em grupo.

Endereço: Avenida Vital Brasil, 1500 - Butantã.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://parquedaciencia.butantan.gov.br/programacao/atracoes/museu-da-vacina

Museu das Culturas Indígenas

06, 07, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 de janeiro, das 9h às 18h.

Ninmangwá Djagwareté, a “Brincadeira da Onça”, mostra a dimensão lúdica dos povos indígenas de Abya Yala (América), sendo parte, também, da cultura do povo Guarani. Traz a importância de incorporar cultura, irmã natureza, história e memória, além de contribuir para a educação cultural.

Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://museudasculturasindigenas.org.br/programacao/ferias-na-tava-ninmangwa-djagwarete-brincadeira-da-onca/

Centro de Arqueologia de São Paulo

De terça a domingo das 9 às 17h.

O visitante poderá conferir a exposição permanente “Escavando o passado – Arqueologia na Cidade de São Paulo”, que permite um contato interativo com os vestígios arqueológicos. Endereço: Rua Santo Anselmo, 102 - Casa Verde.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/

Museu do Instituto Biológico

De terça a domingo das 9h às 16h.

Pertencente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o museu abriga a exposição permanente “Planeta Inseto”, que busca desmistificar e aproximar os insetos das pessoas por meio de diferentes metodologias, que passam desde a identificação do grupo até a interação com os insetos presentes na exposição.

Endereço: Avenida Doutor Dante Pazzanese, 64 – Vila Mariana.

Para mais informações sobre a atração, acesse o site.

https://planetainseto.com.br/exposicao/