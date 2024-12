Vídeo: PM entra em adega, bate em funcionário com cabo de enxada e promove quebra-quebra

Um policial militar de folga entrou em uma adega em Jacareí, no interior de São Paulo, agrediu um funcionário do estabelecimento e destruiu garrafas e outros objetos que estavam à venda, em conduta que durou mais de seis minutos. O caso aconteceu no bairro Loteamento Villa Branca durante a tarde de terça-feira, 3, e foi filmado por câmeras de segurança. O Estadão teve acesso às imagens.

Segundo a Polícia Civil em Jacareí, o PM é o major Jorgio Baltazar de Jesus, de 45 anos. O Estadão não localizou o policial e seus representantes, para que se manifestem sobre as acusações.

Adega parcialmente destruída por policial militar de folga, na terça-feira, em Jacareí. Foto: Divulgação

As imagens mostram o policial agredindo o funcionário da adega com o cabo de uma enxada. Ele também quebrou garrafas e derrubou prateleiras.

Segundo a vítima contou à polícia, o policial acusou o funcionário de ter “passado a mão” no filho dele no dia anterior, numa padaria da vizinhança.

PM de folga passou mais de seis minutos na adega, quebrando objetos e agredindo funcionário. Foto: Divulgação

O caso foi denunciado à Polícia Civil e está sendo investigado pelo 1º DP de Jacareí, que considera que podem ter ocorrido lesão corporal, dano e ameaça.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que “todas as circunstâncias do caso são investigadas pelas polícias Civil e Militar” e que o policial militar “responderá na esfera administrativa, em uma apuração instaurada pela Corporação”.

Segundo a família proprietária do estabelecimento, o funcionário agredido recebeu cuidados médicos e passa bem, embora esteja bastante machucado e assustado com a situação. Ele é primo do dono da adega.