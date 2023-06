10 (e mais uma) vacinas que mudaram a História

No dia 24 de julho de 2020 o Estadão publicou a reportagem “10 vacinas que mudaram a História”, mostrando como os imunizantes combateram epidemias passadas. Naquele contexto, no pior momento da pandemia da covid-19 no Brasil, o compilado de êxitos da ciência trouxe uma dose de esperança e de orgulho para tantos leitores, enquanto todas as expectativas estavam voltadas para a nossa vez de tomar o imunizante contra a covid-19.

Leia neste ebook a reportagem completa, com imagens históricas, e um breve texto para lembrar como o Brasil estava naquele julho e porque a vacina contra o vírus SARS-CoV-2, causador do coronavírus em humanos, passou a ser mais uma que mudou a História.

Produção da vacina contra dengue no Instituto Butantan Foto: Divulgação/Comunicação Butantan





No Brasil, a vacina é para todos

