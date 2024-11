11 Estados relatam falta de vacina; veja quais são e o que diz o governo

A reportagem consultou as 27 unidades da federação para questionar sobre o desabastecimento de imunizantes, tipos de vacina em falta e prejuízos à cobertura vacinal.

Ao todo, 16 responderam. Onze (AL, MG, MS, MT, PB, PE, PI, RS, SC, SE e TO) relataram problemas e algumas reforçaram que a falta de doses tem atrapalhado a cobertura vacinal. É o caso de PB, PE, MG, MS, MT e TO. Três Estados — SP, RJ, PR — indicaram estoque reduzido e Espírito Santo e Roraima afirmaram estar com os estoques normalizados.

De acordo com as secretarias estaduais, os imunizantes com alguma irregularidade no abastecimento são: covid-19, varicela (catapora), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora), febre amarela, DTP (tétano, difteria e coqueluche), dTpa (versão acelular da vacina contra tétano, difteria e coqueluche), HPV (que protege as meninas contra o câncer do colo do útero e os meninos contra o câncer de pênis), meningocócica ACWY (contra os tipos A, C, W e Y de meningite), hepatite A, hepatite B e raiva. Veja abaixo a situação em cada local.