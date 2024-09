A gratidão melhora a saúde e pode até prolongar a vida, indica especialista de Harvard

Várias noites por semana, enquanto Tyler VanderWeele se reúne à mesa de jantar com sua esposa e dois filhos pequenos, a família realiza uma pausa durante a refeição para fazer algo simples, mas profundo. Cada membro compartilha várias coisas pelas quais estão gratos — um ato que VanderWeele, co-diretor da Iniciativa de Saúde, Espiritualidade e Religião na Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan, sente que muda a dinâmica de sua família para melhor.

“Eu realmente acho que faz a diferença e pode ser uma prática muito poderosa”, ele diz. “Mesmo naqueles dias ruins em que a vida parece difícil, esse esforço vale a pena.”

Praticar a gratidão é um hábito que tem sido associado a diversos benefícios à saúde, incluindo menor risco de mortalidade. Foto: Сергей Шиманович/Adobe Stock

Gratidão, saúde e longevidade

PUBLICIDADE Como o poder da gratidão pode afetar nossas vidas? Pesquisas recentes apontaram para os inúmeros efeitos positivos da gratidão na saúde, incluindo maior bem-estar emocional e social, melhor qualidade do sono, menor risco de depressão e marcadores favoráveis de saúde cardiovascular. Agora, novos dados do longo Estudo de Saúde das Enfermeiras mostram que ela pode estender vidas. “A gratidão foi uma das atividades mais amplamente estudadas que contribuem para o bem-estar, mas não conseguimos encontrar um único estudo anterior que olhasse para os seus efeitos sobre mortalidade e longevidade, para nossa surpresa”, diz VanderWeele, coautor da nova pesquisa.

O que o estudo observou

Publicado em julho de 2024 na revista científica JAMA Psychiatry, o novo estudo baseou-se em dados de 49.275 mulheres inscritas no Estudo de Saúde das Enfermeiras. A idade média era de 79 anos. Em 2016, as participantes completaram um questionário de gratidão de seis itens no qual classificavam se estavam de acordo com declarações como “tenho tanto na vida pelo qual ser grato” e “se eu tivesse que listar tudo pelo qual me sinto grata, seria uma lista muito longa”.

Quatro anos depois, os pesquisadores vasculharam os registros médicos das participantes para determinar quem havia morrido. Ocorreram 4.608 mortes por todas as causas, bem como por causas específicas, como doença cardiovascular, câncer, doenças respiratórias, doenças neurodegenerativas, infecção e lesão. Mortes por doença cardiovascular — a principal causa de óbito em mulheres e homens nos Estados Unidos (essa é também a realidade brasileira) — foram o motivo mais comum.

O que os pesquisadores descobriram

Participantes com pontuações de gratidão no terço mais alto no início do estudo tiveram um risco 9% menor de morrer nos quatro anos seguintes do que participantes que pontuaram no terço inferior. Isso não mudou após o controle de saúde física, circunstâncias econômicas e outros aspectos de saúde mental e bem-estar. A gratidão pareceu ajudar a proteger as participantes de todas as causas de morte estudadas — incluindo doenças cardiovasculares.

Mas o que isso realmente significa?

“Uma redução de 9% no risco de mortalidade é significativa, mas não enorme”, diz VanderWeele. “Mas o que é notável sobre a gratidão é que quase qualquer pessoa pode praticá-la. Qualquer um pode reconhecer o que está ao seu redor e expressar agradecimentos aos outros pelo que é bom em sua vida.”

Embora o estudo não tenha conseguido determinar por que a gratidão está associada a uma vida mais longa, VanderWeele acredita que vários fatores podem contribuir.

“Sabemos que a gratidão faz com que as pessoas se sintam mais felizes. Isso por si só tem um pequeno efeito sobre o risco de mortalidade”, ele diz. “Praticar a gratidão também pode tornar alguém um pouco mais motivado a cuidar de sua saúde. Talvez eles estejam mais propensos a comparecer a consultas médicas ou se exercitar. Pode também ajudar com relacionamentos e apoio social, o que sabemos que contribui para a saúde.”

As limitações e os pontos fortes do estudo

O estudo foi observacional. Isso significa que não pode provar que a gratidão ajuda as pessoas a viverem mais — apenas que uma associação existe. E a amostra de pessoas analisadas é simultaneamente a maior força e a limitação da pesquisa, diz VanderWeele. Todas eram enfermeiras idosas e com alto status socioeconômico. A grande maioria era branca.

“A questão da longevidade se estende a homens, a mais jovens e a pessoas com menores recursos socioeconômicos?” VanderWeele pergunta. “Essas são todas questões em aberto.”

Por outro lado, ele diz, o grande tamanho da amostra do estudo é um ponto forte. Assim como os extensos dados coletados sobre fatores de confusão potenciais, como a saúde física dos participantes, características sociais e outros aspectos do bem-estar psicológico.

“Entre a qualidade dos dados e o tamanho da amostra, conseguimos fornecer evidências razoáveis para esse modesto efeito na longevidade”, ele diz.

Seis perguntas para evocar gratidão

Não está se sentindo especialmente grato hoje? Você tem o poder de mudar isso. Fazer a si mesmo certas perguntas pode evocar gratidão, como:

O que aconteceu hoje que foi bom?

O que estou dando como certo que posso agradecer?

Por quais pessoas em minha vida sou grato?

Qual foi o último livro que li ou filme, programa ou clipe de mídia social que vi e realmente apreciei, e por quê?

Pelo que estou mais ansioso esta semana, mês e ano, e por quê?

Qual foi a coisa mais gentil que alguém disse ou fez recentemente?

Da mesma forma, algumas ações simples podem infundir gratidão em seus dias. Tente a rotina familiar de VanderWeele de expressar regularmente gratidão ao redor da mesa de jantar. Outra prática bem conhecida — que talvez esteja se tornando esquecida nesta era digital — é escrever notas de agradecimento. "Eu realmente acho que escrever uma nota de agradecimento ou carta de gratidão faz com que sua mente se concentre em algo positivo por um período mais longo, para pensar mais profundamente sobre isso, porque você tem que colocar não apenas em palavras, mas por escrito", reflete VanderWeele. "Isso também aprofunda o relacionamento e constrói esse vínculo." Uma prática de gratidão menos reconhecida, mas valiosa, é chamada de "exercício de saborear", que se baseia em aspectos da atenção plena. Tudo que é necessário é "pausar, olhar ao seu redor e absorver e desfrutar de tudo o que é bom no seu cenário atual", orienta VanderWeele. "Não é um grande salto ir de reconhecer o que é bom até expressar gratidão pelo que você tem."