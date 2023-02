Anvisa proíbe pomadas para trançar cabelo após casos de cegueira temporária em carnaval do Recife

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quinta-feira, 9, a comercialização de todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos. A Anvisa também orienta que consumidores e profissionais de beleza não utilizem exemplares adquiridos anteriormente.

Nesta semana, mais de 230 pessoas procuraram atendimento em unidades de saúde do Recife e da região metropolitana após casos de irritação, dor e inflamação nos olhos. O uso de pomadas modeladoras para tranças capilares pode estar por trás do problema, que ocorreu no fim de semana de prévias do carnaval.

A medida, segundo a agência, é “preventiva e temporária para proteger a saúde da população”, enquanto segue investigação sobre o aumento no número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto.

“A avaliação de risco feita pela Anvisa em conjunto com o Ministério da Saúde e vigilâncias sanitárias locais indica que, diante do número de ocorrências, distribuição geográfica e diversidade de marcas envolvidas, a medida mais segura é interditar estes produtos até que todas as providências possíveis sejam adotadas para evitar novos eventos”, diz nota da agência.

Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) afirma que concorda com a decisão da Anvisa. “A gravidade dos episódios de reações adversas associadas ao uso desse tipo de produto demanda tal medida, a fim de evitar que novos casos venham a ocorrer”, disse em nota.

A entidade afirma ainda que trabalha em conjunto com a Anvisa, desde o surgimento dos primeiros casos. Leia abaixo o posicionamento na íntegra.

Os usuários relatam “cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça”, segundo a Anvisa.

A Anvisa já havia publicado dois alertas e interdições desses produtos. Junto a órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, a agência investiga os casos de evento adverso, os produtos associados e as empresas fabricantes.

Quais são as orientações da Anvisa?

Consumidor

1. Não use ou adquira esses produtos.

2. Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

3. Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.

4. Em caso de qualquer efeito indesejado procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você.

5. Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa neste link.

Profissionais, salões e comércio em geral

1. Não utilizem esses produtos em nenhum cliente.

2. O manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores.

3. Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor.

4. Não existe determinação de recolhimento no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Em janeiro, a Anvisa já havia proibido oito produtos do tipo:

Pomada modeladora para tranças anti-frizz - Be Black

25351.455863/2022-85

Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli

Pomada Black - Essenza Hair

25351.251846/2022-71

Evolução Indústria de Cosméticos Ltda - Me

Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids (Fixa Liss)

25351.174121/2022-51

Evolução Indústria de Cosméticos Ltda - Me

Pomada Braids Hair

25351.021887/2022-34

Galore Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli/ 4.02747-8

Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos

25351.039338/2022-16

Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic

25351.248601/2022-66

Microfarma Indústria e Comércio Ltda

Rosa Hair - Pomada Modeladora - Mega Fixação 150g

25351.586943/2021-09

Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda - Me

Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher

25351.216343/2021-78

Supernova Indústria Comércio e Serviços Ltda

O Estadão não conseguiu contato com as fabricantes.

Posicionamento da Abihpec na íntegra

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) concorda com a medida preventiva da Anvisa, suspendendo de forma cautelar a comercialização e o uso de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, enquanto as investigações necessárias para entendimento do caso estiverem sendo conduzidas.

A gravidade dos episódios de reações adversas associadas ao uso deste tipo de produto, relatadas em alguns Estados do País demanda tal medida, a fim de evitar que novos casos venham a ocorrer.

A Abihpec vem trabalhando em conjunto com a Anvisa e sem poupar esforços, desde que reportados à agência os primeiros casos, colaborando com as investigações, testes, pesquisas e estudos, além de outras ações que acelerem a identificação das causas dos efeitos adversos reportados.

As investigações demandam a maior celeridade possível e são fundamentais para entender as razões de tais efeitos reportados, principalmente por serem produtos que estão há muitos anos no mercado - fórmulas tradicionais, ingredientes amplamente conhecidos e utilizados.

Portanto, entender o que de fato mudou, é fundamental para a busca das providências e adequações que se concluam necessárias, como alterações de fórmulas, de recomendações e orientações de uso, alertas de rotulagem, entre outras.