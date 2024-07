Aos 21, ele decidiu viver em lares para quem tem demência: ‘devemos nos conectar, não só cuidar’

Nesse sentido, ele conta a história da amizade dele com Elly, uma mulher de 94 anos. Toebes contou que um dia ela foi apresentar a casa do filho para ele. “Ao ir com ela, como um amigo, ela pôde assumir o papel de mãe novamente. Ela não estava dependente do filho para sair. Eu, como amigo, pude acompanhá-la, e assim ela pôde ser uma mãe para seu filho. Ela recuperou seu antigo papel. Se quisermos apoiar as pessoas com demência, precisamos olhar para seus papéis na sociedade. Os papéis das pessoas são mais do que apenas o papel de ser um paciente com demência”, falou.

“Se realmente ouvirmos as pessoas com demência, como a Elly, percebemos que elas não precisam apenas de bons cuidados. Não se trata (só) da qualidade do cuidado. Muitas vezes pensamos que a qualidade do cuidado é o objetivo mais alto, mas ele é a qualidade de vida”, afirmou.