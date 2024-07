Otimismo pode ser fator de proteção contra a demência; veja como treiná-lo

ENVIADO ESPECIAL AO RIO DE JANEIRO* - O otimismo pode ser um fator de proteção contra a demência e é possível adotar estratégias para alcançar essa perspectiva, segundo discussões promovidas no Congresso Brain 2024: Cérebro, Comportamento e Emoções, realizado no Rio de Janeiro no final de junho.

O grupo percebeu que as respostas para a última pergunta tinham relação com o desempenho nos testes aplicados para avaliar declínio cognitivo e perda de funcionalidade – o ELSI não faz uma avaliação clínica da demência, mas usa esses aspectos para monitorar o desenvolvimento de provável demência. Aqueles que diziam se sentir otimistas em relação ao futuro tiveram 53% menos chances de desenvolver sinais de demência em comparação com aqueles que nunca se sentiam assim, segundo a pesquisa.

Os resultados estão em sintonia com artigos anteriores que mostraram uma associação entre otimismo e melhores resultados cognitivos. Em um estudo com 4,6 mil pessoas publicado na revista científica Psychosomatic Medicine, o otimismo foi prospectivamente associado a uma probabilidade reduzida de declínio cognitivo. “À medida que o otimismo aumentava, o risco de comprometimento cognitivo diminuía”, escreveram os autores.

Participantes do estudo que diziam se sentir otimistas em relação ao futuro tiveram 53% menos chances de desenvolver sinais de demência Foto: fidaolga/Adobe Stock

O estudo

A demência é uma síndrome que pode se manifestar por meio de diferentes tipos de doenças – o Alzheimer é a principal delas – que, ao longo do tempo, destroem as células nervosas e danificam o cérebro, geralmente levando ao declínio da função cognitiva, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Algumas causas são reversíveis (quando ela é causada por alterações metabólicas, um trauma ou processo infeccioso), mas em uma grande parcela dos casos isso ainda não é possível.

Fatores como alimentação saudável e uma vida socialmente ativa são apontados como protetores contra a síndrome, mas a psicóloga Laura Beatriz Dias Estrada queria saber se variáveis psicológicas e de personalidade também poderiam apresentar alguma ligação com esse processo.

Ela estudou o tema para o trabalho de conclusão de curso (TCC) e foi orientada por Helen Berdinoto Durgante, professora da UFPel, e Wyllians Vendramini Borelli, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Parte dos resultados do estudo foi apresentada no congresso e o artigo completo será publicado na revista Dementia & Neuropsychologia.

O que é otimismo?

“O otimismo tem a ver com o processo cognitivo, com a forma mental de interpretar eventos. Se acontecesse algo neste momento, uma tragédia ou algo negativo, a pessoa com um processamento otimista levaria em conta o todo: ‘é algo que fugiu da minha vontade’ ou ‘é algo que não depende de mim’”, explicou Helen no congresso.

“Uma perspectiva otimista tende também a levar em conta o caráter mutável, ou seja, não é porque aconteceu agora que toda vez vai ser assim”, complementou a professora. A perspectiva pessimista, por outro lado, afunila e suscita pensamentos como “fui eu quem causei isso” ou “eu deveria, eu poderia ter feito aquilo”.

Laura Estrada destacou que o otimismo não é apenas sobre pensar. Ele está associado a um traço de personalidade chamado pelos psicólogos de conscienciosidade ou realização. “O otimismo aprendido, que é sobre o que estamos falando, é totalmente prático. Ele vai funcionar como o filtro que permeia nossas escolhas diárias. Por exemplo, acredito que um futuro melhor é possível e eu mereço esse futuro, por isso vou fazer check-ups médicos, ter uma alimentação saudável e fazer atividade física.”

Três caminhos até o otimismo

Fernando Campos Gomes, professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), não participou do trabalho, mas foi convidado pelo evento para explicar como treinar o cérebro para ser mais otimista.

“Independentemente de a doença ser de foro psíquico, neuropsíquico, como uma demência, ou física, pessoas otimistas têm uma tendência a ter uma evolução mais favorável porque o sistema imunológico e a parte cardiovascular funcionam melhor, e a própria interpretação do problema é diferente”, explicou. Além disso, o paciente com um traço de personalidade ou um comportamento mais otimista adere melhor ao tratamento, o que gera impacto no desfecho.

No congresso, ele sugeriu duas formas de treinar o otimismo: com a prática de esportes competitivos e pelo exercício da gratidão.

A competição, explicou Gomes, não precisa necessariamente envolver outra pessoa. Pode ser uma corrida contra o relógio, por exemplo. O importante é definir uma meta, como correr tantos metros em determinado tempo. Com isso, o indivíduo vivencia todo o processo de se preparar física e psicologicamente, aceita se colocar à prova e tem de lidar com o resultado. "Nenhuma pessoa, por mais pessimista ou desmotivada que seja, vai começar uma prova achando que nada vai dar certo", comentou. "Ela vai ter a chance de exercitar a frustração." Em relação à gratidão, a sugestão é encontrar ao menos três coisas positivas no dia e, antes de ir dormir, escrever sobre elas – e é escrever mesmo, não teclar. "Você começa a modular principalmente os lóbulos frontais, uma área relacionada com a nossa cognição, com pensamento abstrato, imaginação e tomada de decisão", detalhou o professor. "Porque, em última análise, o que o pessimista e o otimista fazem é ler a situação e dar um veredicto, que muitas vezes vai conduzir a tomada de decisão e a atitude sequencial." A essas duas formas, Estrada somou uma terceira estratégia, a meditação. "A prática de meditação estimula o sistema nervoso parassimpático, reduz o estresse e deixa a pessoa mais autocentrada", comentou. Isso incentiva um maior estado de pertencimento e afasta o indivíduo da tendência de interpretar tudo de maneira negativa.

