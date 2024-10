As respostas do corpo após a intervenção

Por ser um procedimento cirúrgico que mexe com o tamanho do estômago e, no caso do bypass, também altera o trânsito do intestino, a cirurgia bariátrica tem diversas consequências metabólicas e fisiológicas. Nesse sentido, é importante o paciente entender como o corpo reage à bariátrica. Os estudos atuais mostram que os efeitos da intervenção vão muito além da restrição gástrica. Informações obtidas em entrevista com a endocrinologista Jaqueline Rizzolli, coordenadora do departamento de Cirurgia Bariátrica da Abeso e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).