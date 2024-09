Atletas paralímpicos brasileiros tiveram ‘treino’ para melhorar o sono

O “treino” coube ao pesquisador João Paulo Pereira Rosa, professor de educação física da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que estuda os impactos de dormir bem para atletas de alto rendimento.

A pesquisa começou em 2011, com integrantes do atletismo, com foco nos Jogos Paralímpicos de Londres-2012. Nas competições no Rio de Janeiro, em 2016, atletas da natação também participaram do estudo e, neste ano, a Academia Paralímpica Brasileira convidou o pesquisador para falar com todos os atletas.