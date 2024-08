Avanços científicos e tecnológicos

Na questão do combate às células cancerígenas, há uma regra que vem em primeiro lugar. Prevenção e detecção precoce são fundamentais para que a jornada tenha êxito.

Do lado do tratamento, entretanto, em plena era da análise de dados e da inteligência artificial, também está consolidada a importância de que, quanto mais personalizado for o combate aos tumores, melhores as chances de cura ou sobrevida.

O que não significa que não exista um entrave importante a ser enfrentado. O custo desses procedimentos mais sofisticados, principalmente para a grande maioria da população que acessa os tratamentos pelo SUS, ainda impede que vidas sejam salvas.

