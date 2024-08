Câncer de intestino: 18 dúvidas sobre como prevenir, identificar e tratar a doença

Quando falamos em fatores de risco relacionados a hábitos de vida, é muito difícil dizer o real impacto desse fator. Entretanto, sabemos que o sedentarismo altera o metabolismo do corpo e, muitas vezes, pessoas sedentárias têm outros fatores de risco não saudáveis, como sobrepeso, obesidade, etilismo, entre outros. A soma desses fatores traz uma condição “pró-inflamatória” ao corpo, o que aumenta o risco de desenvolvimento de diversas doenças, entre elas o câncer colorretal.

11 – A colonoscopia é a única forma de diagnosticar a doença?

A colonoscopia é a principal forma de diagnosticar a doença, pois é através dela que é retirada uma amostra da mucosa do intestino, que será enviada para biópsia. Há outras formas de diagnóstico, como a cirurgia de desobstrução intestinal. Entretanto, isso ocorre em estágios mais avançados da doença.

12 – A colonoscopia deve ser feita por todos? A partir de qual idade e com qual frequência?

A Sociedade Brasileira de Coloproctologia indica que o rastreamento do câncer colorretal, na população geral, deva iniciar aos 45 anos para todas as pessoas. Nos casos em que há histórico familiar, recomenda-se realizar o rastreio 10 anos antes da idade que o parente tinha quando foi diagnosticado.

13 – É verdade que tomar AAS diariamente ajuda a prevenir a doença?

Estudos recentes demonstram uma redução do risco de câncer colorretal com o uso de ácido acetilsalicílico (AAS, ou aspirina), principalmente em pacientes mais jovens. Houve uma redução aproximada de 33% no aparecimento de adenomas agressivos com o uso de AAS.

Contudo, mais estudos são necessários para comprovar esse achado, pois quando se fala de quimioprevenção (uso de medicamentos para reduzir o risco de uma doença), é preciso ter certeza se o medicamento não trará outros riscos que sejam até piores que o próprio câncer. Ainda precisamos de dados robustos apontando se essa redução realmente se traduz em diminuição de mortes por câncer de intestino.

14 – A presença de pólipos no intestino indica câncer colorretal?

Não. Pólipos são pequenas elevações da mucosa do intestino e são extremamente comuns na população. Entretanto, alguns desses pólipos podem possuir células que tendem a gerar um tumor no futuro. Dessa forma, deve-se sempre retirar os pólipos durante uma colonoscopia, evitando assim que alguns deles possam acarretar um câncer colorretal.

15 – Lesões ou úlceras no intestino significam que a pessoa tem câncer?

Não. Úlceras no intestino podem indicar um processo inflamatório intestinal, assim como ocorrem aftas na mucosa da boca. Mas todas as lesões ulceradas, principalmente aquelas com as bordas mais elevadas, devem ser biopsiadas durante uma colonoscopia.

16 – Como é feito o tratamento?

O tratamento depende do estágio da doença. Nas fases iniciais (estágios 1 e 2), a doença é tratada, na maioria dos casos, exclusivamente com cirurgia. Nos casos mais avançados, que acometem os linfonodos (núcleos de defesa do intestino), o tratamento inclui também quimioterapia preventiva após a cirurgia.

A doença que tem metástase (com outros órgãos atingidos, estágio 4), é geralmente tratada com quimioterapia. Atualmente, há medicamentos biológicos que impedem a proliferação de vasos sanguíneos, ou que impedem a formação células por inibirem proteínas específicas do tumor.

Dependendo das características individuais dos tumores, pode ser indicada a imunoterapia, um tratamento moderno e eficaz, mas que não funciona para todos os casos.