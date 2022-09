Clareamento dental: veja tipos, riscos e recomendações

Entre os procedimentos odontológicos estéticos mais procurados, o clareamento dental é realizado principalmente por pessoas que se incomodam com os dentes manchados. As diferentes técnicas podem ser realizadas no consultório, em casa ou com uma combinação dos dois. Antes de fazer o tratamento para deixar os dentes brancos, no entanto, é importante que o paciente verifique os cuidados a serem tomados, assim como contraindicações – grávidas, lactantes e crianças não podem, por exemplo.

Cada sessão custa entre R$ 700 e R$ 800, e são necessárias em torno de quatro para a realização completa do tratamento, segundo especialistas. Para se submeter ao clareamento, alertam, é preciso estar com a saúde bucal em dia – ou seja, não ter nenhuma doença gengival e cárie.

Confira a seguir mais detalhes sobre o procedimento:

O que é clareamento dental?

“É um tratamento odontológico de cunho estético, onde os pigmentos adquiridos ao longo da vida são quebrados em moléculas pequenas e se tornam invisíveis. Dessa forma, os dentes recuperam uma tonalidade mais clara”, explica Victor Murakami, mestre pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).

O clareamento é indicado para quem deseja melhorar a coloração dos dentes, mas é preciso fica atento a restaurações ou próteses aparentes, já que precisarão ser substituídas depois por outras na nova tonalidade.

Quais são os tipos de clareamento dental?

- Caseiro: Ele é feito com o uso de uma moldeira de silicone e um gel clareador. Normalmente, o paciente usa ambos durante a noite. O resultado do clareamento caseiro é um pouco mais demorado do que os realizados em consultório. O tratamento pode durar até um mês e exige a dedicação do paciente para que os resultados apareçam.

- Consultório: No clareamento de consultório, o dentista também utiliza um gel clareador, mas com concentrações mais elevadas do que os usados no tratamento caseiro. O profissional utiliza uma barreira que protege a gengiva e faz a aplicação do gel, que permanece em contato com os dentes por mais ou menos 50 minutos. Os resultados costumam ser mais rápidos do que com o método caseiro.

- Laser: Também realizado em consultório, ele é feito com um gel clareador que é potencializado com o uso do laser. Com a luz, a permeabilidade do produto aumenta, permitindo que ele atinja espaços ainda mais precisos no esmalte dentário. Outra diferença é que esse tipo de clareamento usa um gel com uma concentração mais potente do que o caseiro, o que permite um resultado mais rápido.

- Clareamento Interno: Feito na parte interna do dente, é indicado para quem passou por tratamento de canal ou ficou com dentes mais escuros por traumas ou reações metálicas. Como nos demais, também é usado um gel clareador, aplicado na porção coronária do dente. Precisa ser trocado toda semana até que o resultado seja alcançado (o que demora, em média, dois meses). Vale lembrar que, de todos os métodos de clareamento, este é o que oferece menor certeza de resultado, segundo especialistas. Também é realizado em consultório.

- Luz Ultravioleta: É uma técnica parecida com o clareamento com laser, mas com luz ultravioleta, intensificando a ação do gel. Com essa técnica, é possível diminuir a sensibilidade após o tratamento.

É importante ressaltar que o tratamento de clareamento pode ser feito no consultório, em casa (com uso de moldeiras) ou em técnica mista (associando as duas formas).

Uso de uma moldeira para a realização do clareamento dental. Foto: Victor Murakami/Divulgação

No clareamento caseiro, são usadas placas de acetato? A pessoa pode dormir com a moldeira?

“O clareamento de moldeiras é feito com placas de acetato, silicone ou com alinhadores ortodônticos. Pode ser usado por algumas horas ou até para dormir, dependendo da orientação do profissional”, explica Murakami.

E o clareamento com bicarbonato?

“O uso de bicarbonato é um tiro no pé, uma das piores coisas que alguém pode fazer pelos dentes. Ele é altamente abrasivo e tira pigmentos dos dentes junto com o esmalte, que é o tecido de proteção e que mantém os dentes mais claros, fazendo com que os dentes amarelem muito mais rapidamente, aumenta sensibilidade, fragiliza e aumenta risco de lesões de cárie”, alerta Murakami. “Por ser muito barato, se fosse bom, todos os dentistas usariam no consultório com essa finalidade no lugar de comprar produtos de maior valor.”

O que são as fitas de clareamento dental vendidas em kits?

“São fitas impregnadas com gel clareador, que funcionam, mas podem provocar queimaduras na gengiva, devido ao formato de tira que acaba pegando não somente os dentes”, acrescenta Nádia Salem Abdel Jabbar, especializada em odontopediatria pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia da Universidade de São Paulo (Fundecto USP).

Antes de adquirir o produto, alerta, o paciente deve buscar informações sobre o uso, assim como contraindicações.

Para quem o clareamento dental é indicado? A partir de qual idade pode ser feito?

O clareamento dental é recomendado para casos em que se observa modificação da cor natural dos dentes e para quem deseja melhorar o sorriso.

“É indicado para pessoas maiores de 15 anos, a menos que já tenham desenvolvido toda a arcada dentária”, acrescenta Melani Nunes, dentista e especialista em harmonização facial pela Faculdade do Centro Oeste Paulista (Facop).

Para quem o clareamento dental é contraindicado?

- Grávidas

- Menores de 15 anos

- Pacientes com cáries

- Pessoas que têm alergia aos componentes da fórmula do gel clareador

- Pacientes com restaurações defeituosas ou ainda com problemas na gengiva

- Pacientes com dentes manchados por tetraciclina na infância

- Pessoas com problemas de formação do esmalte

Pessoas com dentes sensíveis podem realizar?

“Pessoas com dentes sensíveis podem fazer clareamento, mas sempre com acompanhamento do dentista, pois o gel clareador precisa ser manipulado na concentração apropriada para a necessidade de cada paciente”, afirma Melani.

Clareamento dental é realizado principalmente por pessoas que se incomodam com os dentes manchados. Foto: Pixabay

Crianças e gestantes podem fazer clareamento dental?

Não. O clareamento dental é contraindicado para menores de 15 anos e gestantes.

“No caso de grávidas e lactantes, é interessante não realizar o clareamento, assim como pacientes com hipersensibilidade ou alergia aos produtos”, acrescenta Nádia.

Quais cuidados são necessários antes de o paciente realizar o clareamento dental?

A pessoa precisa estar com a saúde bucal em dia. Ou seja, não ter nenhuma doença gengival e cárie.

Quais cuidados devem ser tomados com a alimentação durante e após o tratamento?

É indispensável tomar cuidado com a alimentação, evitando o consumo excessivo de itens que podem manchar seus dentes, como:

- Suco de uva

- Vinho tinto

- Café

- Refrigerante de cola

- Chá preto

“O paciente deve cuidar dos hábitos de higiene bucal, sempre escovando os dentes após todas as refeições e usando o fio dental. E visitar periodicamente o dentista para realizar a limpeza profilática”, orienta Melani, dentista e especialista em harmonização facial pela Facop.

Quanto tempo dura, em média, o clareamento dental?

Dependendo dos cuidados do paciente, é possível que os dentes fiquem mais brancos por dois anos. Depois desse período, é necessário refazer o tratamento.

Quanto custa, em média, o clareamento?

Em média, cada sessão custa entre R$ 700 e R$ 800. O tratamento total pode ficar em torno de R$ 2 mil, com a realização das quatro sessões, em média, que são necessárias, em um período de três a quatro semanas.

Qual a diferença entre clareamento dental e facetas dentais?

“São formas diferentes de conseguir clarear os dentes. O clareamento é o tratamento estético menos invasivo existente com essa finalidade. Facetas, seja em resina ou porcelana, são coladas sobre os dentes e podem trazer uma série de problemas a médio prazo, se não forem realizadas com critério”, explica Murakami.

Independentemente do tratamento realizado, por que é importante que a pessoa sempre mantenha em dia a saúde bucal?

Problemas de saúde bucal estão relacionados a doenças cardíacas, hipertensão, parto prematuro e diabete, explica Nádia Jabbar.

“Além de questões psicológicas como problemas de autoestima, problemas de relacionamento afetivo, profissional e social que também podem ser resultados da falta de tratamento odontológico”, acrescenta a especialista.