Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos; saiba quantas mulheres têm filhos nessa faixa etária

“Quando a médica me pediu um beta, um exame de sangue de gravidez, eu falei: ‘Amor, você tá bem louca, de onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’”, contou a atriz Claudia Raia em stories do Instagram. Nesta segunda-feira, ela anunciou que está esperando o terceiro filho, fruto de sua união com o também ator Jarbas Homem de Mello. Claudia Raia já tem Enzo e Sophia, de seu casamento com Edson Celulari. O pedido do exame aconteceu, segundo ela, porque a médica que a atende percebeu que os indicadores de seus exames estavam “estranhos”.

O Ministério da Saúde considera que uma gravidez já pode ser classificada como de risco quando a mãe tem mais de 35 anos, o que requer atenção especial das equipes responsáveis pelo pré-natal e pelo parto. Das 8.524.223 crianças nascidas entre 2018 e 2020 no Brasil, 1.249 tinham mães acima dos 50 anos, segundo o registro de Nascidos Vivos do Datasus.

Em seu anúncio nas redes sociais, Claudia Raia se mostra surpresa com a descoberta da gravidez, o que dá a entender que ela engravidou de forma natural. É comum, no entanto, que mulheres que pretendem ser mãe um pouco mais tarde recorram a técnicas e procedimentos como o congelamento de óvulos e a fertilização in vitro.

No início do mês, a atriz Viviane Araujo deu à luz o filho Joaquim, aos 47 anos. Ela recorreu a uma ovodoação, uma fertilização in vitro que ocorre com a doação de um óvulo de uma pessoa anônima. A artista explicou que estava na pré-menopausa, com poucos óvulos disponíveis e que não estavam nas condições ideais para uma gestação segura. Por isso, junto com o seu médico, decidiu buscar uma doadora anônima.

Segundo especialistas, quando os óvulos começam a envelhecer, não conseguem se dividir corretamente. Mas, congelados no nitrogênio, podem durar, teoricamente, para sempre. Para realizar o procedimento, o primeiro passo é marcar uma consulta com um especialista e ver as condições do tratamento.

Quando a mulher inicia um novo ciclo fértil, ela recebe hormônio FSH para que os folículos cresçam em um número maior e seja possível congelar mais de um óvulo. O tratamento dura duas semanas e, depois desse período, os óvulos são retirados com uma cirurgia simples, com sedação.

Para manter as células reprodutivas congeladas, os custos giram em torno de R$ 1 mil por ano. Por isso, estudos indicam que iniciar o tratamento por volta dos 34 anos seja o melhor momento, baseado no custo-benefício, e não na qualidade do óvulo.

Fertilização in vitro

Além de questões de idade, problemas de fertilidade podem ser o motivo pelo qual casais buscam a reprodução assistida. Especialistas estimam que cerca de 40% dos casos de infertilidade no casal são devido a problemas masculinos, 40% a problemas femininos, 10% dos casos são atribuídos aos dois e 10% sem causa aparente. Para que o procedimento seja bem-sucedido, são indicados a interrupção de hábitos como o tabagismo e o tratamento da ansiedade.

Também existem programas que oferecem o serviço de forma gratuita ou com preço reduzido para quem foi diagnosticado com algum tipo de tumor. Isso porque o tratamento oncológico compromete a fertilidade, mas o congelamento de óvulos, espermatozoides, embriões ou tecido ovariano dá a homens e mulheres com câncer a possibilidade de serem pais e mães.