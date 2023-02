Coloração pessoal: Qual cor de roupa mais combina com você e melhora sua autoestima?

Ao abrir o guarda-roupa, você não encontra nenhuma peça que combine com seu estilo. Quando vai para frente do espelho, a roupa que ficava ótima no manequim não transmite exatamente quem você é. Seja qual for a opção escolhida para vestir, nada cai bem. Na tentativa de resolver esse problema, algumas pessoas recorrem ao teste de coloração pessoal, que promete descobrir cores e estampas que favorecem a beleza natural de cada indivíduo.

Foi em busca disso que a médica Giovanna Carpentieri, de 35 anos, decidiu realizar o teste com a consultora de imagem e estilo Bruna Cavassa. “Eu busquei o teste como forma de autoconhecimento, queria entender o que combinava mais comigo”, diz Giovanna, que enxerga benefícios práticos da análise. “Todo o processo de se vestir, combinar e escolher cores fica mais fácil”, conta. “Durante as compras de Natal, por exemplo, ganhei muito tempo. Chego na loja e já vou para a cor certa, não tem erro.”

Bruna Cavassa realiza o teste de coloração pessoal em Giovanna Carpentieri Foto: Felipe Rau/Estadão

Para a consultora Bruna, além dos benefícios para o cotidiano, como facilitar as compras e otimizar o guarda-roupa, a análise de coloração pessoal também pode ser positiva para o bem-estar e autoestima. Ao usar peças de roupas nas cores da cartela indicada pela análise, é possível disfarçar e suavizar manchas, rugas e olheiras. Dessa forma, conforme explica a especialista, algumas pessoas podem ficar mais confortáveis e seguras com o próprio estilo em determinadas situações.

Usar cores que combinam com a sua beleza natural também pode influenciar na forma como as pessoas te enxergam – afinal, cada cor transmite uma mensagem diferente. Algumas passam seriedade, outras são mais divertidas e há, ainda, aquelas que transmitem sensações de tranquilidade, sobriedade ou pureza. Em certos ambientes, como no local de trabalho ou em eventos importantes, pode ser interessante investir nas cores que transmitam as mensagens que você pretende passar.

“A cor certa é aquela que chega junto com a gente e traz mais elegância”, alega Bruna. “Quando a cor não te favorece, é como se enxergássemos a roupa primeiro e depois a pessoa. Já as cores certas caminham junto de você e trazem mais harmonia”, diz.

Além disso, segundo a especialista, fazer a análise de coloração pessoal é adotar um caminho para o consumo mais sustentável – ainda que não pareça. “A partir do momento que eu conheço a minha cartela de cores, eu compro com mais consciência, uso aquele produto por mais vezes e, por conta disso, descarto menos”, explica a consultora, que acredita também ser uma opção sustentável para o bolso. “A gente usa nosso dinheiro com mais consciência”, pondera.

Como o procedimento funciona?

Para que o resultado da análise seja o mais exato possível, alguns cuidados são necessários. É recomendado que seja feito com luz natural ou com iluminação artificial que simula a luz solar. As paredes precisam ser neutras e, de preferência, pintadas de branco. “A gente também utiliza uma capa e uma faixa no cabelo para neutralizar a cores”, explica Bruna. “E indico sempre ir com roupas menos estampadas.”

O teste, que pode durar entre 40 minutos e 1 hora, acontece por meio da aproximação de tecidos de diferentes cores. “Conforme aproximamos o tecido, visualizamos qual o efeito dele no rosto”, explica a personal stylist Joice Rossi. “Existem cores que deixam o rosto mais uniforme, outras podem enfatizar manchas e olheiras e algumas podem deixar a bochecha mais corada”, afirma.

Por isso, não é uma ciência exata. O resultado da análise é feito com base na percepção de quem o realiza. O profissional, ao aproximar os tecidos ao rosto, leva em consideração três características: intensidade, profundidade e temperatura.

A intensidade corresponde à adaptação do tom de pele às cores mais vibrantes ou suaves. A profundidade, por sua vez, avalia o efeito das cores mais escuras e das mais claras no rosto. Já a análise da temperatura vai levar em consideração se são as cores quentes ou frias que melhor se adaptam ao indivíduo. Após essa avaliação, é definida a cartela com as cores que mais combinam com cada pessoa.

Existem aplicativos e sites que prometem realizar a análise de coloração de forma online. No entanto, Joice pondera que, em muitos dos casos, eles acabam entregando resultados incorretos ou imprecisos. “O risco é que você vai ficar com uma cartela que não é a sua e vai compor o guarda-roupa de uma forma errada”, explica. O mais recomendado pela especialista é buscar um profissional habilitado para fazer o teste.

Coloração sem restrições

Não há restrições para realizar a análise. Para a consultora de imagem Raquel Hentzy, o procedimento pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse em se vestir melhor e descobrir quais cores realçam a beleza natural. Foi assim para Claudinei Pinheiro, de 34 anos, que, mesmo reconhecendo que são os poucos homens que buscam esse tipo de serviço, não pensou duas vezes antes de fazer a consultoria.

“Ninguém ensina o homem a se vestir”, afirma. “Isso é mais comum para as mulheres que, em geral, conversam com as amigas. Nas rodinhas dos homens, esse não é um assunto presente”, diz ele, que enxerga isso quase como um tabu. “Mas eu sempre fui muito aberto para ouvir e entender sobre isso”, pondera.

Claudinei, que realizou o teste de coloração pessoal junto de sua esposa, garante os benefícios: 'se pudesse, teria feito antes' Foto: Barbara Dutra

A decisão veio depois que mudou de emprego e sentiu que era necessário conhecer mais sobre seu próprio estilo. “Como eu trabalho com móveis de alto padrão, senti que talvez não estivesse vestido da forma correta para o ambiente”, revela ele, que optou por fazer o teste junto de sua esposa, Aldineia Silva, de 33 anos.

A especialista Raquel garante que a coloração pessoal não exige que todo o guarda-roupa seja modificado. Pelo contrário: também faz parte do papel da consultoria mostrar como valorizar a beleza natural com as mesmas roupas. Muitas pessoas se sentem confortáveis com roupas pretas, por exemplo, mas é uma cor que não está presente em todas as cartelas. No entanto, por meio de algumas técnicas, é possível manter as roupas e fazer mudanças apenas na forma de usar.

“É só você não usar as cores fora da sua cartela muito próximas ao rosto”, sugere. “Você pode usar uma roupa mais decotada, uma gola mais aberta ou investir em acessórios que estejam dentro da cartela”, diz. Por isso, não precisa sair trocando todas as roupas. A ideia é que a coloração traga mais autoconhecimento ao invés de te aprisionar. “A cartela é uma forma de libertação”, afirma.

Claudinei percebeu isso desde que realizou a análise. “É libertador saber que você está bem vestido. Se eu tivesse feito antes, além de me sentir melhor, não teria desperdiçado tanto dinheiro com roupas e teria comprado peças mais assertivas.”

Quais são as cartelas de cores?

As cartelas de cores são divididas em 4 categorias principais que representam as cores encontradas nas paisagens das diferentes estações do ano – primavera, verão, outono e inverno. E para cada uma dessas categorias, há subdivisões que levam em consideração aspectos como temperatura, profundidade e intensidade. Por isso, existem 12 opções de cartelas.

A cartela tem um nome, que varia de acordo com a estação que ela representa. E também tem um sobrenome, que é o nível de importância que características como temperatura, profundidade e intensidade possui Raquel Hentzy, consultora de imagem

Mesmo com tantas divisões, todas possuem praticamente todas as cores. O que muda é o tom de cada cor. O azul, por exemplo, aparece em todas as cartelas, mas em algumas ele é mais intenso, como um azul royal, e em outras ele é mais opaco. Conheça as 12 opções de cartelas e suas características.

Primavera

A primavera é uma estação do ano bastante colorida. Não é difícil encontrar paisagens com muitas flores, por exemplo. Por isso, essa cartela costuma ser a com as cores mais “alegres”. Estão presentes cores como rosa, azul, roxo, verde e marrom – todas em tons intensos e radiantes. De forma geral, tudo nas cartelas de primavera é bem colorido.

Na cartela primavera brilhante, as cores são bem claras e quentes. É comum em pessoas com cores de olhos e cabelos bastante pigmentados e não tão acinzentados, como nas cartelas de verão. Já a cartela primavera quente é mais frequente em pessoas com subtom de pele mais quente e amarelados. Os olhos podem ser de qualquer coisa, mas também costumam ser em tons mais quentes. A cartela primavera clara é mais identificada em pessoas de tom de pele, olhos e cabelo mais claros.

Verão

Em uma paisagem de verão, os ambientes costumam ficar mais claros e o céu bem azul. É por isso que, mesmo o verão sendo uma estação quente, sua cartela de cores é formada por tons mais frios, suaves e claros.

Em geral, pessoas que possuem uma cartela de verão têm os cabelos em tom acinzentado, que costumam ficar mais claros depois da exposição solar. O subtom da pele dessas pessoas é rosado, mas pode acontecer também em pessoas com pele mais amarelada. Por isso, é importante a avaliação de um especialista.

A cartela verão suave tem as cores menos saturadas e conta com tons mais rosados e azulados. Já a cartela verão frio apresenta cores mais claras e costuma ser bastante recorrente entre pessoas de cabelo castanho. Na cartela verão claro, os tons são mais pastéis e também costuma ser comum entre pessoas de cabelos claros.

Outono

Quando pensamos nas paisagens típicas do outono, é comum associar com folhagens secas e tons mais terrosos. Por isso, as cartelas de outono incluem cores quentes e escuras, como marrom, verde musgo e laranja e, de forma geral, todas as cores da cartela de outono possuem tons mais amarelados.

A cartela de outono suave conta com algumas opções de tons mais claros, porém, ainda assim, não tão vivos como nas cartelas de primavera. Na cartela de outono quente, aparecem muitos tons de mostarda e costuma ser mais comum entre pessoas com a pele bronzeada e menos frequente em pessoas de cabelos claros. No outono escuro, as cores mais claras aparecem pouco e é mais identificada em pessoas de cabelo escuro e com pele de subtom mais dourado.

Inverno

Já no inverno, as paisagens costumam ser mais frias e as noites bem escuras. Por isso, as cores dessas cartelas costumam ser bastante pigmentadas, com tons mais escuros, frios e brilhantes.

A cartela de inverno escuro é formada, em sua maioria, por cores de tons escuros. As pessoas que possuem essa cartela, em geral, não possuem cabelos claros. Já as pessoas com a cartela inverno frio têm um subtom de pele mais frio – como o próprio nome diz – e os cabelos tendem a ser mais escuros. Na cartela inverno brilhante, a intensidade das cores é o ponto chave. Pessoas dessa cartela costumam ter olhos em tons mais frios e brilhantes, ao invés de tons amarelados, e os cabelos escuros são mais frequentes.

