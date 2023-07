Como o calor extremo na Europa e nos EUA afeta a saúde? Veja o que é estresse térmico e como evitar

A onda de calor recorde em países do Hemisfério Norte chama a atenção para o impacto das temperaturas extremas na saúde humana. O termo que define essa situação é “estresse térmico”, identificado em pessoas expostas a ambientes acima de 35ºC, principalmente quando associados à alta umidade.

Esse quadro está relacionado a diversos problemas graves de saúde e, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), é umas das principais causas de morte relacionadas ao clima. Um estudo recente mostrou que apenas a onda de calor do ano passado está associada à morte de mais de 61 mil pessoas na Europa.

O número de pessoas expostas a ondas de calor tem crescido exponencialmente com o avanço das mudanças climáticas, em que eventos extremos estão mais frequentes e intensos. Na última semana, a temperatura global bateu recordes. O calor extremo tem impactado países de diferentes continentes nos últimos dias, como Marrocos, Japão, Itália e Estados Unidos, com temperaturas acima de 40ºC, com previsão de até 54ºC em um deserto norte-americano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem destacado nos últimos anos que a exposição ao calor extremo é causadora de diversos sintomas e problemas. Também pode agravar condições de saúde de pessoas com diabetes, asma e doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, endócrinas e psiquiátricas.

Segundo a agência de saúde, pessoas com doenças crônicas que precisam tomar medicamentos diariamente têm um risco maior de complicações e morte durante uma onda de calor. Esse risco também é maior para idosos, gestantes e crianças. Além disso, o calor excessivo aumenta o risco de acidentes e doenças infecciosas.

A insolação – quando a temperatura corporal ultrapassa os 40ºC – é um dos impactos mais evidentes, podendo levar até mesmo a desmaios, devido à incapacidade do corpo de balancear as altas temperaturas. Outros sintomas destacados pela OMS são inchaço nos membros inferiores, alergias, cãibras, dor de cabeça, erupção cutânea, irritabilidade, fraqueza e letargia.

Onda de calor tem afetado dia a dia dos italianos Foto: Tino Romano/EFE - 15/07/2023

Um ponto importante a ser observado é que os efeitos podem aparecer repentinamente. Por isso, especialistas destacam a necessidade de a população estar atenta a sintomas e tomar cuidados básicos, como evitar a exposição excessiva ao sol, hidratar-se com frequência e utilizar roupas leves e proteção solar, dentre outros. Além disso, no caso de insolação, é recomendado procurar um atendimento médico.

Indiretamente, outros impactos de ondas de calor podem afetar a saúde, como o aumento da transmissão de doenças infecciosas (como malária, dengue, cólera e tuberculose), a maior exposição a toxinas ambientais (como por meio da proliferação de algas, por exemplo), dentre outros. Além disso, essa situação pode levar à escassez de água e energia diante da alta demanda, o que também tem consequências sanitárias significativas.

População japonesa também tem sofrido impacto da onda de calor Foto: Richard A. Brooks/AFP - 16/07/2023

Em altas temperaturas, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo para a pele e começa a suar, a fim de aumentar a evaporação, esfriar-se e manter uma temperatura segura. Em alguns casos, essa resposta pode sobrecarregar o sistema circulatório, assim como a alta umidade tende a dificultar a transpiração, causando impactos negativos à saúde.

O relatório do Unicef O ano mais frio do resto das suas vidas – Protegendo as crianças dos impactos crescentes das ondas de calor, publicado no fim de 2022, descreve impactos dessa situação na infância.

“Bebês e crianças pequenas são menos capazes de regular a temperatura corporal do que os adultos, o calor extremo é mais perigoso para eles”, destaca o documento. “O calor também pode afetar a saúde mental e emocional das crianças. As altas temperaturas estão associadas a uma maior incidência de distúrbios entre crianças e adolescentes, como estresse pós-traumático e depressão”, completa.

Polícia retira corpo de vítima com suspeita de morte causada pelo calor no Arizona Foto: Rebecca Noble/AFP - 15/07/2023

Entre os impactos à saúde das crianças, estão: maior incidência de asma, insolação e estresse térmico, desenvolvimento de alergias, maior risco de doenças respiratórias e cardiovasculares em geral, risco crescente de disseminação de doenças com transmissão vetorial (como dengue), baixo peso ao nascer, desnutrição e diarreia.

Segundo o documento, bebês e crianças menores de 5 anos têm maior risco de morbidade e mortalidade relacionados ao calor. Já as crianças acima dessa faixa etária são mais vulneráveis a sofrer de condições asmáticas. “Ondas de calor também implicam em riscos importantes para mulheres grávidas e bebês. O calor extremo é prejudicial ao feto em gravidez, podendo causar morte fetal, complicações derivados de diabetes gestacional e partos prematuros”, destaca.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada à ONU, já publicou estudos sobre o risco do calor extremo na saúde laboral. Essa situação é especialmente preocupante no caso de trabalhadores em condições de grande exposição ao sol e esforço físico, como na agricultura, por exemplo, e em ambientes fechados com pouca refrigeração.

Italianos têm buscado fontes para atenuar calor recorde na Europa Foto: Giovanni Isolino/AFP - 16/07/2023

Como reduzir os riscos? Médicos respondem

Algumas medidas podem reduzir os riscos à saúde em dias de altas temperaturas, com a hidratação, o uso de roupas leves e a opção por não se expor aos horários de calor mais extremo. Além disso, alguns sinais devem ser observados para que o quadro não se agrave.

Cardiologista do Hcor e médica do esporte, Cristina Milagre comenta que a vasodilatação causada pela alta temperatura tende a causar uma queda na pressão arterial, por exemplo, o que gera mal-estar, tontura e sensação de fadiga. “Se as pessoas não se hidratam direito, podem ter desidratação, gerando taquicardia”, completa.

O coração precisa “trabalhar” mais em dias quentes. No caso de pessoas com hipertensão ou alguma doença cardíaca, isso pode gerar uma maior sobrecarga. “Quanto maior a temperatura, maior o risco de complicação do calor no corpo, as pessoas podem se sentir mal até em repouso”, explica a médica.

A cardiologista destaca que um ponto chave é a hidratação. No caso de atividades físicas, a pessoa deve evitar esforços em altas temperaturas. A orientação é optar por horários em que o clima está ameno, pois o exercício causa um aumento da temperatura corporal. “O esforço intenso em temperatura muito elevada compromete a termorregulação do corpo, o que pode gerar até a perda de consciência”, explica.

Diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), Eli Mansur destaca que os idosos e as crianças devem tomar cuidado em especial. Não só por ser uma população de maior risco, mas porque têm menos propensão a identificar que precisam se hidratar.

“Crianças e idosos não têm regulação térmica tão eficiente”, destaca. O médico afirma ainda que, quando em ambientes fechados, também é preciso estar atento à manutenção do ar condicionado e dos espaços, para evitar alergias.