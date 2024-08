Dengue: Vacina de dose única do Butantan manteve eficácia após mais de três anos, diz estudo

Dados do estudo de fase 3 da vacina de dose única contra dengue do Instituto Butantan, publicados nesta segunda-feira, 5, na revista científica The Lancet Infectious Diseases, mostraram que o imunizante manteve a segurança e a eficácia 3,7 anos, em média, após a aplicação.

Pela primeira vez, foram apresentados dados sobre a proteção contra a dengue com sinais de alarme e grave, independentemente de internação hospitalar. Nesses casos, a eficácia foi de 89%, de acordo com o artigo. Anteriormente, como a frequência desses casos era baixa, não havia sido possível relatar a taxa. Foram acompanhados mais de 16 mil pacientes de 2 a 59 anos durante um período de 2 a 5 anos (média de 3,7 anos). A eficácia da vacina contra a dengue, chamada de Butantan-DV, foi de 67,3%.

Produção da vacina contra dengue no Instituto Butantan Foto: Divulgação/Comunicação Butantan

O virologista Maurício Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e primeiro autor do estudo, conta estar muito feliz e orgulhoso dos resultados, fruto do trabalho de brasileiros — do desenho da pesquisa ao financiamento.

“Ter uma eficácia muito alta contra a doença com sinais de alarme e grave é fundamental, porque são as situações que causam um peso muito grande dentro do sistema de saúde. São essas pessoas que vão ser internadas e que têm risco de evoluir para óbito”, afirma.

Em uma publicação anterior, de um acompanhamento de 2 anos, a eficácia da Butantan-DV havia sido de 79,6%. “Temos visto isso em basicamente quase todas as vacinas. A partir de um certo tempo, começa a diminuir a eficácia”, comenta Nogueira.

Segundo ele, esse é um ponto que precisa ser observado a partir da divulgação de novos dados de acompanhamento e pode gerar uma discussão sobre a necessidade de doses de reforço contra o vírus, que possui quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).

Proteção contra os sorotipos da doença

No País, a vacina contra dengue da farmacêutica Takeda, a Qdenga, é aplicada na rede privada desde o ano passado e foi disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) no início de 2024. O imunizante tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em pessoas de 4 a 59 anos, mas na rede pública, por ora, é oferecido apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Após duas doses, a eficácia geral da Qdenga contra a dengue foi de 80,2% nos testes. O imunizante também conseguiu reduzir hospitalizações pela doença em 90,4% após 18 meses da segunda injeção, de acordo com a farmacêutica.

Os especialistas destacam, porém, que é inadequado comparar a eficácia de vacinas porque os desenhos dos estudos são diferentes. “A eficácia é medida numa situação extremamente controlada do ensaio clínico. O que você pode comparar é efetividade, ou seja, como a vacina funciona no mundo real. E nós não temos esse dado para nenhuma das duas”, diz Nogueira.

No novo estudo, a vacina do Butantan mostrou uma eficácia de 75,8% contra o sorotipo DENV-1 e 59,7% contra o DENV-2. Embora o período de acompanhamento, de 2016 a 2021, tenha abrangido diferentes temporadas de dengue, não houve infecções causadas pelo sorotipo DENV-3 ou DENV-4, o que impossibilitou avaliar a proteção contra eles.

No artigo, os pesquisadores informam que um relatório de avaliação de eficácia e segurança a longo prazo está planejado assim que os 5 anos completos de acompanhamento forem concluídos, mas, de acordo com Nogueira, dificilmente será possível demonstrar eficácia contra esses dois sorotipos nessa publicação. O número de pessoas que ainda estavam em acompanhamento era muito baixo, a maioria já tinha completado o período de acompanhamento de cinco anos, diz.

Febre oropouche tem ‘potencial de transmissão enorme no Brasil’, afirma pesquisador “Isso é um motivo de preocupação. Mas existem algumas condições que podemos chamar de atenuantes”, afirma. Segundo ele, há dados de um estudo experimental dos Estados Unidos, no modelo de desafio humano (pessoas infectadas intencionalmente com o vírus), que mostram que a vacina foi eficaz contra DENV-3. Além disso, algumas formulações muito parecidas com a da Butantan-DV, como a da farmacêutica Merck, cujo componente de DENV-3 e DENV-4 é o mesmo, estão em teste na Ásia neste momento, e provavelmente haverá dados de eficácia contra esses sorotipos em um futuro próximo.

A Qdenga não demonstrou eficácia contra DENV-3 em indivíduos soronegativos para dengue (que nunca tiveram a doença). Não foi possível avaliar a proteção contra DENV-4 em indivíduos soronegativos devido ao baixo número de casos.