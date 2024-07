Farmácias e clínicas particulares voltam a oferecer vacina contra a dengue

A circulação concomitante é um dos fatores apontados para a epidemia histórica registrada neste ano no país. Anomalias nos padrões de temperatura e chuvas também estão entre as causas para a explosão de casos, de acordo com o último boletim epidemiológico publicado pelo governo.

Até o fim de junho, foram notificados 6.215.201 casos prováveis de dengue no País – um aumento de 344,5% na comparação com o mesmo período de 2023. Foram confirmados 82.908 casos de dengue com sinais de alarme e de dengue grave, uma alta de 307,8% em relação ao ano passado, e 4.269 pessoas morreram em decorrência da doença. Outros 2.737 óbitos notificados permanecem em investigação.