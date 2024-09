Dia do Sexo: o que terapeutas sexuais gostariam que você soubesse

Pedimos a quase uma dúzia de especialistas em sexo e intimidade os conselhos que repetem várias vezes. Para começar, eles disseram: não fique tão preocupado com a frequência com que você faz, ou quer fazer, sexo.

Casais preocupados com libidos “incompatíveis”. Pessoas lutando para chegar ao orgasmo. Amantes se perguntando se estão tendo uma quantidade “normal” de sexo.

Terapeutas sexuais, educadores e pesquisadores tendem a ver essas questões repetidamente.

Entramos em contato com vários deles para perguntar: O que vocês gostariam que mais pessoas soubessem sobre sexo e intimidade?

Veja o que os especialistas têm a dizer.

1. A comparação rouba o prazer

Lori Brotto, psicóloga e professora da University of British Columbia, autora de “Better Sex Through Mindfulness”, passa muito tempo tentando persuadir as pessoas a descartar o conceito de uma vida sexual “normal” quando se trata de como e com que frequência elas têm relações íntimas.

Especialistas recomendam esquecer números e comparações e focar em como cada experiência sexual é sentida Foto: Friends Stock/Adobe Stock

Ela frequentemente faz perguntas como: “O que você quer vivenciar lá? Essa é uma experiência, para você, de transcendência? De união espiritual? De conexão profunda?” Ou, “é uma experiência onde você pode ser travesso e, por uma vez, não ser um bom cidadão?”

Reconhecer que o orgasmo conjunto não é o único destino durante o sexo pode ajudar os casais a se livrarem do impasse, segundo Perel.

Candice Nicole Hargons, professora associada da Emory University e autora de “Good Sex” (no prelo), incentiva a pensar em um “menu sexual”.

“A maioria de nós recebe esse tipo de cardápio sexual pouco temperado quando somos crianças”, disse ela.

Os tipos de sexo em nosso menu podem ser influenciados pela mídia, aulas de educação sexual e o que aprendemos socialmente. Mas ela encoraja seus clientes de terapia sexual a criarem um menu mais saboroso e personalizado — “para dizerem por si mesmos quais são seus sins, quais são seus nãos e seus talvez”.

O único inegociável? O prazer deve ser o prato principal.

4. Nunca subestime o poder do clitóris

“O clitóris é a potência do orgasmo feminino, e a grande maioria das terminações nervosas sensíveis que contribuem para o prazer está localizada na superfície da vulva, não dentro da vagina”, disse Ian Kerner, terapeuta sexual em Nova York e autor de “She Comes First”.

A maioria das posições sexuais não fornece muita estimulação clitoriana, ele disse, o que é um grande contribuinte para a lacuna de prazer entre casais heterossexuais. Ao adotar uma “abordagem clitoriana para o sexo”, atividades que são tipicamente consideradas preliminares, como estimulação manual e oral, deixam de ser apenas precursoras de outra coisa. Elas são o evento principal, explicou Kerner.

Dito isso, há mulheres que podem ter orgasmo durante a relação sexual, acrescentou Debby Herbenick, professora da Indiana University School of Public Health e autora de “Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex”, cuja pesquisa sugere que 18% das mulheres têm orgasmo apenas com a penetração. “Para mulheres que querem ter um orgasmo durante a penetração vaginal ou relação sexual, não tem problema querer isso — e há maneiras de tentar”, afirmou.

5. Homens não são interruptores

Existem muitos clichês sobre a sexualidade masculina: entre eles, que todos os homens pensam em sexo constantemente e que “basta uma brisa forte para um cara ter uma ereção”, disse Kerner.

“O que se perde é o fato de que a sexualidade masculina é tão complexa e variável quanto a sexualidade feminina”, complementou. A discrepância de desejo é o problema número 1 que ele observa em sua prática, e o homem tem a mesma probabilidade de ser o parceiro de baixo desejo quanto a mulher, afirmou. Frequentemente, seus clientes homens sentem muita vergonha e constrangimento por não estarem iniciando o sexo da maneira que “deveriam”.

“Os homens não são interruptores de luz quando se trata de sexo”, disse Kerner. “Eles não ligam e desligam simplesmente.”

6. A intimidade deve estar no calendário, não apenas o sexo

Colocar “sexo” no calendário é um conselho de terapia sexual bem usado, mas Tanner acredita que pode sair pela culatra. “A pressão de ter que manter um compromisso sexual pode realmente diminuir o desejo”, explicou. “Em vez de colocar sexo no seu calendário, programe uma atividade que abra a porta para a intimidade.”

O que isso significa vai variar de casal para casal, disse Jessa Zimmerman, terapeuta sexual em Seattle. Talvez seja uma noite de encontro. Talvez vocês decidam ir para a cama um pouco mais cedo do que o normal e vejam o que acontece.

“É tão diferente de ‘OK, vamos fazer sexo todo domingo à noite’. Porque não demora muito para que a pessoa com desejo menor comece a evitar ou temer isso”, disse.

7. Sexo envolve corpos

Sara Nasserzadeh, psicóloga social e autora de “Love by Design”, disse que vê uma tendência entre alguns de seus clientes norte-americanos de sentirem que devem falar sobre sexo até a exaustão.

“É ridículo para mim, porque sexo é algo que envolve os corpos”, afirmou. “Envolve o corporal.”

Isso não significa que seu lema seja “apenas faça”, mas às vezes você tem de deixar seus corpos se conectarem e “falarem” por vocês, aconselhou Nasserzadeh.

Em outras palavras: o sexo deveria roubar momentaneamente sua inteligência, disse Stephen Snyder, terapeuta sexual em Nova York e autor de “Love Worth Making”. Ele deveria torná-lo um pouco egoísta e talvez até fazê-lo regredir um pouco.

“Sexo bom te deixa mais burro”, disse com uma risada. “E sexo ótimo te deixa realmente, realmente burro.”

Este artigo foi originalmente publicado em The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.