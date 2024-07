Dor no peito: saiba quando pode ser sinal prévio à morte súbita e como agir

Dores no peito não são normais e nunca devem ser menosprezadas. No entanto, a causa delas nem sempre está no coração. Quando é proveniente do órgão, essa dor é chamada de angina, um sintoma que ocorre quando o músculo cardíaco não recebe sangue rico em oxigênio suficiente, conforme a Associação Americana do Coração (AHA), o que pode levar a um infarto, uma parada cardíaca e até uma morte súbita.

PUBLICIDADE Médicos ouvidos pelo Estadão destacam que, quando uma dor no tórax aparecer, o recomendado é não se isolar, informar pessoas que estejam próximas, acionar o Samu no número 192, ou buscar atendimento em uma emergência. E fazer isso o mais rápido possível. “Se for um bloqueio de uma artéria (ou seja, um infarto), o tempo é a diferença entre a gente conseguir abri-la e não deixar que haja o sofrimento ou morte do músculo do coração. Tempo é músculo, tempo é vida”, afirma Sérgio Timerman, diretor do Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da USP (FMUSP). Ele palestrou na quinta, 25, sobre este tema no 2° Congresso de Medicina Geral da Associação Médica Brasileira (AMB).

“Dor torácica é uma situação muito comum e que, se não soubermos diagnosticar, pode ter um final muito infeliz”, continua ele. A classificação da dor no peito, em geral, leva em consideração o histórico do paciente, outros sintomas que ele apresenta e também características dessa dor.

Dores no tórax relacionadas a problemas no coração geralmente ocorrem do centro para o lado esquerdo do peito Foto: sebra/Adobe Stock

Quando o coração não está bem

Os médicos destacam três características importantes das anginas:

Região: é uma dor que ocorre do centro para o lado esquerdo do peito.

é uma dor que ocorre do centro para o lado esquerdo do peito. Irradiação: é uma dor que irradia para braços e ombros (em geral, o esquerdo), mas também para pescoços e costas.

é uma dor que irradia para braços e ombros (em geral, o esquerdo), mas também para pescoços e costas. Forma: é uma dor opressiva, como se alguém estivesse comprimindo seu peito. Alguns pacientes falam que o “peito está pesado” ou que tem a sensação de estar sendo “rasgado por dentro”.

Os especialistas destacam que o histórico do paciente ajuda a classificar essa dor no peito como angina. Se você tem uma ou mais das condições a seguir, a chance de ser angina é mais alta:

Publicidade

Histórico de problemas cardíacos na família

Idade avançada

Pressão alta

Diabetes

Níveis de colesterol alto

Estar acima do peso (sobrepeso ou obesidade)

Ser fumante

Consumir álcool de forma abusiva

O aparecimento de outros sintomas associados a essa dor no peito também podem ser importantes para entendê-las. São eles:

Sudorese (suar excessivamente)

A pele do paciente fica fria e, por vezes, pegajosa

Fadiga

PUBLICIDADE Nesses casos, enquanto o paciente estiver consciente, conversando com você, muito provavelmente ele pode estar tendo um ataque cardíaco (o infarto), ou seja, um coágulo interrompe parcial ou completamente o fluxo sanguíneo. Se essa pessoa perde a consciência, em geral desmaia, destaca Timerman, geralmente trata-se de uma parada cardíaca. Nesse momento, é ideal iniciar um processo de ressuscitação cardiopulmonar ou RCP, que o Estadão já te ensinou a fazer. Se o paciente não receber atendimento em tempo pode evoluir ao óbito. Será considerada, muito provavelmente, uma morte súbita, definida como um falecimento inesperado.

É válido salientar que embora o infarto seja a principal causa de parada cardíaca, não é a única. Outras causas que também podem causar dor no peito são:

Dissecção aórtica: quando há uma ruptura de uma artéria principal. Segundo especialistas, a dor aqui costuma ser lancinante (dor aguda, que se manifesta com “pontadas” ou “fisgadas”)

Embolia pulmonar: que é quando uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo.

Publicidade

Além do coração

“No tórax não tem só o coração. Temos o pulmão, a parte muscular, osso, o esôfago, o diafragma, além de toda a parte de nervos e a parte vascular que irriga esses órgãos. Então o conceito de dor torácica é abrangente”, destaca Elton Simionato Scuro, diretor do Centro de Treinamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) e cardiologista do Hospital do Coração (HCor) e do Hospital da Polícia Militar.

A causa dessa dor no peito, então, também pode ser:

Publicidade

A dica central dos médicos é jamais negligenciar essa dor no peito. “É igual a barulho no motor de carro. Em algum momento a viagem vai ter que parar ou você vai no mecânico antes disso acontecer”, explica Scuro.

Para todos os casos, os especialistas recomendam, principalmente para quem já passou dos 40 anos, passar em consulta de rotina com um cardiologista, que poderá indicar exames que podem avaliar a situação do coração.