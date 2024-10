É preciso lavar o cabelo todos os dias? Veja o que os dermatologistas dizem

O antigo debate dermatológico sobre a lavagem diária de cabelo tem ganhado espaço nas redes sociais. Muitos usuários estão discutindo os benefícios de alternar entre o uso regular de xampu e o “no poo” – ou seja, enxaguar o cabelo com alternativas ao xampu, como vinagre de maçã, condicionador ou apenas água, para ajudar a manter os óleos naturais dos fios.

Dermatologistas dizem que é importante lavar o cabelo com xampu, mas há um equilíbrio.

Frequência de lavagem dos cabelos depende de alguns fatores, como tipo e textura dos fios. Foto: Yakobchuk Olena/Adobe Stock

O excesso do xampu pode ressecar o cabelo e torná-lo mais suscetível à quebra. Por outro lado, deixar de lavar bem o cabelo e o couro cabeludo pode permitir que a pele morta, a oleosidade e os produtos de modelagem se acumulem e causem irritação, levando a uma inflamação capaz de contribuir para a caspa e até mesmo para a queda de cabelo, diz Carolyn Goh, professora associada clínica de dermatologia e fundadora da Hair and Scalp Disorder Clinic da Universidade da Califórnia em Los Angeles. A frequência ideal de lavagem depende do tipo de cabelo, da textura, da idade e se você utiliza produtos de modelagem, dizem dermatologistas.

Aqui estão as recomendações gerais:

Cabelos oleosos, espessos e lisos podem ser lavados com mais frequência – geralmente a cada um ou dois dias. O que mais influencia na conta é o estado do couro cabeludo. “A atividade das glândulas sebáceas determina quão oleoso ou seco o couro cabeludo e o cabelo estão. À medida que o óleo se acumula, ele se transfere para a raiz do cabelo, dando uma aparência gordurosa”, descreve Joshua Zeichner, professor associado de dermatologia no Hospital Monte Sinai em Nova York. “Mais óleo também contribui para a caspa, uma condição onde há descamação e coceira do couro cabeludo.”

Cabelos secos, cacheados ou tratados quimicamente podem se beneficiar de lavagens menos frequentes, pois limpá-los regularmente aumentaria o ressecamento, tornando-os mais frágeis e suscetíveis à quebra. Além disso, certos estilos de cabelo não podem ser lavados toda hora. Mas o cabelo e o couro cabeludo devem ser lavados pelo menos uma vez a cada duas a três semanas. Você também pode tentar alternar entre limpar o cabelo e o couro cabeludo com xampu e o cabelo apenas com condicionador, o que pode ajudar a reparar danos à parte externa dos fios, chamada cutícula, ensina Adam Friedman, professor e presidente de dermatologia na Escola de Medicina e Ciências da Saúde George Washington.

A idade também é uma consideração. À medida que as pessoas envelhecem, o couro cabeludo tende a produzir menos óleo, então o cabelo pode não precisar ser lavado com tanta frequência, orienta Carolyn.

O que mais você deve saber

Escolha o xampu e o condicionador certos para o seu tipo de cabelo e suas necessidades de cuidados capilares, aconselham os dermatologistas.

Os xampus volumizadores podem ser úteis para pessoas com cabelos finos e ralos. Já os clarificantes podem ajudar a remover acúmulos de produtos de modelagem ou de água dura (aquela com maior concentração de cálcio), mas, quando usados com muita frequência, há risco de ressecar os fios. Xampus projetados para cabelos secos ou danificados podem ajudar a reparar o cabelo, mas talvez não sejam os melhores para pessoas com couro cabeludo oleoso. E indivíduos com condições especiais, como caspa, podem necessitar de xampus de venda livre ou prescritos pelo médico.

“Usar o xampu errado para o seu tipo de cabelo pode ser demais ou insuficiente para as necessidades dos seus fios”, diz Zeichner.

Veja a seguir como os dermatologistas recomendam cuidar do cabelo:

Aplique o xampu mais no couro cabeludo e nas raízes para remover a pele morta, o excesso de óleo e os produtos sem ressecar o restante dos fios, de acordo com a Associação Americana de Dermatologia (AAD). Em seguida, enxágue. Em alguns casos, pode ser apropriado alternar entre o xampu comum e, uma vez por semana, um xampu clareador para ajudar a remover o acúmulo de substâncias.

Use um condicionador para ajudar a hidratar e desembaraçar o cabelo. As pessoas com fios finos ou lisos devem aplicá-lo nas pontas, mas as pessoas com cabelos secos ou cacheados podem aplicá-lo em todo o comprimento.

Remova cuidadosamente o excesso de água com uma toalha. Ao recorrer a um secador, use calor baixo ou médio em vez de calor alto, que pode causar danos.

Evite escovar os cabelos molhados, pois eles são frágeis e mais suscetíveis à quebra. Em vez disso, a AAD sugere a utilização de um pente de dentes largos para remover os emaranhados.

Conclusão

Embora a frequência recomendada de lavagem dos cabelos seja altamente variável, em geral, os dermatologistas sugerem lavar os cabelos todos os dias ou a cada duas ou três semanas, dependendo do tipo de cabelo, da textura, da idade e de outros fatores.

