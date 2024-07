Esses nutrientes podem fortalecer os ossos e reduzir risco de osteoporose; veja como consumi-los

Outras vitaminas e minerais

As dietas que incorporam uma variedade de frutas e vegetais, como as dietas mediterrânea e DASH, também podem ajudar a saúde óssea, diz Sahni. Os nutrientes benéficos e os compostos vegetais podem ajudar a proteger nossas células contra danos, prevenindo ou retardando ainda mais o progresso da osteoporose, segundo a especialista.

Folhas verdes, frutas, castanhas e legumes, por exemplo, são ricos em magnésio e potássio, que contribuem para a saúde dos ossos. “Aumentar a variedade de alimentos que você consome é uma das melhores maneiras de influenciar sua saúde óssea”, diz Kelsey Mangano, professora associada da Universidade de Massachusetts, Lowell, que estuda nutrição e envelhecimento musculoesquelético.

Ameixas secas e mirtilos também têm sido associados à saúde óssea em mulheres idosas. Em um estudo realizado em 2022 com 235 mulheres na pós-menopausa, aquelas que consumiram de quatro a seis ameixas secas por dia durante um ano apresentaram menor probabilidade de perder a densidade mineral óssea do quadril do que aquelas que não consumiram nada. Outro pequeno estudo realizado com 13 mulheres na pós-menopausa constatou que aquelas que consumiram 17,5 gramas de pó de mirtilo liofilizado (equivalente a três quartos de uma xícara de mirtilos) por dia durante seis semanas retiveram mais cálcio ósseo do que as que não o consumiram.

Weaver, que foi autora dos estudos com mirtilo e ameixa seca, disse que, embora o estudo com mirtilo tivesse poucas participantes, os resultados foram “estatisticamente significativos, com cerca de 25% da eficácia da terapia de reposição hormonal, mas sem os efeitos colaterais”.

Mas, acrescentou ela, é difícil dizer se esses benefícios foram resultado da fruta em si, da fibra ou de outra coisa, como o microbioma intestinal da pessoa que comeu a fruta. “Ainda precisamos aprender muito.”