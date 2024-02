Evolução contínua

Em todos os sentidos, inclusive para a prevenção ao câncer, não fumar, não beber, praticar atividades físicas prazerosas e ter uma dieta saudável e equilibrada devem fazer parte do cotidiano de quem busca ganhar qualidade de vida. Deixar o estresse e o radicalismo de lado quando o assunto é saúde física e mental também pesa bastante.

Os tumores, entretanto, aparecem a partir de uma combinação genética e ambiental – o que obviamente não significa que os esforços citados no parágrafo anterior não valham a pena. O ganho sempre existirá, inclusive para aqueles que tiverem a doença.

No percurso sempre doloroso em busca da cura de um tumor, existem vários aspectos que são importantes. Mas, principalmente, ter um diagnóstico preciso, além de precoce, é um bom começo. Além disso, como mostra a ciência, os tratamentos individualizados, tanto em termos médicos quanto do lado humano, acabam gerando maiores chances de sobrevida cada vez mais.

Divulgação Foto: Arte Estadão Blue Studio

Neste Dia Mundial do Combate ao Câncer, comemorado em 4 de fevereiro no mundo todo, conhecer mais sobre todos os elementos importantes que ajudem a encarar um caso de câncer com serenidade e sem estigmas – embasado pela boa ciência e por uma prática médica moderna e ética – não deixa de ser essencial. Assim como saber quais são os tumores com maiores incidências no Brasil e o que é importante fazer para preveni-los.