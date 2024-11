Faça esta única mudança no estilo de vida e reduza o risco de Parkinson

Pergunta: Há algo que eu possa fazer para reduzir meu risco de desenvolver a doença de Parkinson?

A doença de Parkinson afeta mais de 8,5 milhões de pessoas globalmente e está aumentando a uma taxa alarmante: até 2030, a prevalência em muitos países terá dobrado em relação ao que era em 2005.

PUBLICIDADE Ainda há muito que não sabemos sobre o desenvolvimento da doença de Parkinson. Mas, como uma médica-cientista que estuda as origens da enfermidade, eu regularmente recomendo uma intervenção promissora aos meus pacientes: exercício aeróbico. Até mesmo uma hora por semana de exercício moderado a vigoroso — como tênis, ciclismo ou natação — mostrou fazer uma diferença significativa. Eu sei. “Fazer mais exercício” pode parecer um conselho clichê vindo de uma médica. Mas o exercício é uma das intervenções mais estudadas na doença de Parkinson. Foi demonstrado que ele não apenas reduz o risco de desenvolver a doença, mas também atrasa sua progressão entre pessoas já diagnosticadas. Isso é um grande feito: há muito poucos medicamentos que fazem essas duas coisas para qualquer doença. Procurando por onde e como começar um novo hábito de exercício? A chave é encontrar atividades que você realmente goste de praticar. Odeia correr na esteira? Experimente a corrida aquática ou explorar uma trilha ao ar livre.

Regimes de exercícios que ajudam a melhorar o equilíbrio, como dançar ou praticar boxe, podem ser ótimos para pessoas com maior risco de quedas. Fale com seu médico sobre o treino mais apropriado para suas necessidades.

Exames neurológicos dão pistas sobre o poder do exercício

Muitas formas de exercício são benéficas para vários aspectos da nossa saúde, mas para reduzir o risco da doença de Parkinson, estudos focaram em alguns específicos. Atividades leves, como caminhar ou jogar boliche, parecem menos protetoras. A maioria dos estudos encontrou o maior benefício com atividade física moderada ou vigorosa.

Mas os estudos descobriram que, na verdade, não tem que ser todos os dias ou mesmo por muito tempo. Um estudo de 2010 com mais de 200 mil pessoas descobriu que homens e mulheres na faixa dos 30 anos que praticaram de uma a três horas por semana de exercício moderado a vigoroso tiveram um risco significativamente menor de desenvolver a doença de Parkinson mais tarde (para homens, 17% e, para mulheres, 39%). Esse risco diminuiu ainda mais com mais horas de exercício por semana. Para sete ou mais horas, por exemplo, os homens tiveram uma redução de risco de 30% e as mulheres, de 53%.

Um motivo pelo qual o exercício é tão poderoso é que ele pode ser capaz de reverter a neurodegeneração observada em pacientes com a doença de Parkinson.

Por exemplo, um pequeno estudo publicado no início deste ano, olhando para exames neurológicos de pacientes em um estágio inicial da doença, descobriu que seis meses de exercício intenso regular (alcançando 80% da taxa máxima de frequência cardíaca apropriada para a idade da pessoa) pareciam melhorar a saúde e a viabilidade dos neurônios produtores de dopamina no cérebro.

Uma marca da doença de Parkinson é a agregação de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que está implicada na perda de neurônios dopaminérgicos no cérebro. Quando esses neurônios produtores de dopamina são perdidos, as pessoas perdem sua capacidade de controlar completamente os músculos, resultando em sintomas como tremores e dificuldade para andar.

Os sinais silenciosos da doença de Parkinson

Médicos que tratam pacientes com a doença de Parkinson sabem que, no momento em que alguém é diagnosticado, os processos moleculares subjacentes que impulsionam os sintomas já estavam ativos há décadas. Em outras palavras, quando diagnosticamos pessoas com a doença de Parkinson, já estamos atrasados. É muito mais difícil desacelerar a doença em alguém que tem poucos neurônios produtores de dopamina restantes no cérebro do que se tivéssemos interferido mais cedo. Aquelas décadas antes dos sintomas clássicos da doença de Parkinson aparecerem — quando suspeitamos que ela está silenciosamente fazendo seu caminho pelo corpo — são conhecidas como período “prodrômico”. Quando digo silenciosamente, às vezes, não é tão silencioso — nós simplesmente nem sempre reconhecemos esse período pelo que ele é. Pessoas com doença de Parkinson prodrômica frequentemente têm sintomas, mas não os “clássicos” que pensamos estar associados à doença.

Esses sintomas prodrômicos incluem perda da capacidade de cheirar, constipação e sonolência excessiva durante o dia — e eles podem estar presentes por anos. Dificuldade para engolir, náusea crônica e síndrome do intestino irritável também preveem o desenvolvimento futuro da doença de Parkinson.

Em alta Saúde Chá de carqueja: para que serve? É amargo? Como consumir? Amendoim faz bem à saúde? Conheça os atributos do alimento Para ser clara, qualquer um desses sinais não é um marcador definitivo da doença (quero dizer, quem aqui não fica um pouco constipado de vez em quando?). Mas, se seu pai ou mãe teve doença de Parkinson, você perdeu seu olfato e teve uma piora na constipação nos últimos anos — bem, então você teria minha atenção. Se você está preocupado, fale com seu médico — e potencialmente um neurologista — para avaliar seu risco, que é baseado em muitos fatores adicionais, como genética (cerca de 10 a 15% dos casos de Parkinson têm uma causa genética), exposições ambientais e mais. O que quero que meus pacientes saibam Em alguns casos, os pesquisadores acreditam que a doença de Parkinson pode começar no intestino décadas antes de se espalhar para o cérebro. Os dados ainda não estão em um estágio em que podemos dizer com confiança se a redução de danos ao intestino pode diminuir a probabilidade de desenvolver a doença. No entanto, tomar medidas para melhorar o revestimento do seu intestino — como minimizar o uso de anti-inflamatórios não esteroides, limitar o álcool e evitar alimentos ultraprocessados — só irá impulsionar a saúde do seu intestino e bem-estar geral.

*Trisha Pasricha é médica e jornalista. Ela é instrutora de medicina na Harvard Medical School.

Este texto foi originalmente publicado no The Washington Post. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.