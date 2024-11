Opinião | 5 mitos sobre exercício para esquecer de uma vez por todas

Abdominais são exercícios excelentes, e deveriam estar presentes em praticamente todas as rotinas de treino. São exercícios que fortalecem músculos importantes para a postura, o equilíbrio e a execução de diversas atividades do dia a dia. Músculos abdominais fortes contribuem para a estabilidade do tronco e do quadril; quando fracos, há aumento do risco de desenvolvimento de dor lombar crônica. Não à toa, programas de fortalecimento abdominal podem melhorar quadros de dor lombar.

Motivos não faltam, portanto, para treinar seu abdômen com afinco – mas perder barriga definitivamente não é um deles.

Diferente do que muitos imaginam, não é possível escolher de quais regiões a gordura será mobilizada para fornecer energia para o exercício. Portanto, treinar esse ou aquele músculo não significa que se está queimando gordura dessa ou daquela parte do corpo. A gordura que está acima (logo, fora) do músculo que você trabalha não é preferencialmente ativada só porque o músculo abaixo dela está contraindo.

Para perder gordura da barriga, é necessário eliminar gordura corporal como um todo, e torcer um pouco para que aquele depósito que te incomoda seja contemplado na loteria da mobilização da gordura. Vale dizer que alguns dos nossos estoques de gordura são, digamos, mais teimosos, e apresentam uma certa resistência em serem mobilizados durante o exercício físico.