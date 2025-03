Hemorragias e distúrbios hipertensivos são as principais causas de morte materna no mundo, diz OMS

“Entender por que mulheres grávidas e mães estão morrendo é essencial para combater a crise persistente da mortalidade materna no mundo e garantir que elas tenham as melhores chances de sobreviver ao parto”, destaca Pascale Allotey, diretora do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da OMS e do Programa Especial sobre Reprodução Humana das Nações Unidas, em comunicado à imprensa.

“Isso também é uma questão global de equidade – todas as mulheres precisam de cuidados de saúde de alta qualidade, baseados em evidências, antes, durante e após o parto, além de ações para prevenir e tratar doenças subjacentes que colocam sua saúde em risco", continua.