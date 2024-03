Homem tomou 217 vacinas contra a covid-19 e virou alvo de estudo; veja o que cientistas descobriram

THE NEW YORK TIMES – Há dois anos, os médicos alemães se depararam com notícias de um homem que estava sendo investigado por ter recebido dezenas de vacinas contra o coronavírus sem nenhuma explicação médica. Em seguida, houve uma enxurrada de especulações sobre o que ele estava fazendo. Os promotores começaram a investigar se ele estava recebendo tantas doses extras como parte de um esquema para coletar cartões de imunização carimbados que pudesse vender mais tarde para pessoas que queriam burlar as exigências de vacinação.

Mas, para os médicos, o homem era uma anomalia médica, alguém que havia desafiado as recomendações oficiais e se transformado em uma cobaia para medir os limites externos de uma resposta imunológica.

Alemão tomou 217 doses de vacina contra a covid-19 e intrigou pesquisadores, que começaram a estudá-lo. Foto: guerrieroale/Adobe Stock

No ano passado, eles pediram aos promotores que estavam investigando seu consumo excessivo de vacinas que fizessem um pedido: o homem gostaria de participar de um projeto de pesquisa? Quando os promotores encerraram a investigação de fraude sem acusações criminais, ele concordou. Quando os médicos o atenderam pela primeira vez, o homem de 62 anos já havia recebido 215 doses de vacina contra o coronavírus, segundo eles. Ignorando seus apelos para que parasse, ele recebeu mais duas vacinas nos meses seguintes, expandindo seu estoque imunológico para um total de 217 doses de oito tipos diferentes de vacina contra a covid-19 ao longo de dois anos e meio.

Depois de meses estudando-o, os médicos, liderados por Kilian Schober, imunologista da Universidade de Erlangen-Nuremberg, no estado alemão da Baviera, relataram suas descobertas esta semana na revista médica The Lancet Infectious Diseases.

Aparentemente, o homem nunca havia sido infectado pelo coronavírus. Ele não relatou nenhum efeito colateral da vacina. E, o mais interessante para os pesquisadores, seu repertório de anticorpos e células imunológicas era consideravelmente maior do que o de uma pessoa tipicamente vacinada, mesmo que a precisão dessas respostas imunológicas permanecesse efetivamente inalterada.

Os pesquisadores descobriram que até mesmo a 217ª dose impulsionou a resposta imunológica do homem. E, embora estivessem procurando cuidadosamente por sinais de enfraquecimento progressivo das reações imunológicas ao longo do tempo – um tipo indesejável de tolerância imunológica que às vezes se desenvolve durante infecções virais de longo prazo – eles relataram que não observaram nenhuma queda nas respostas.

“Isso indica realmente o quão robusta é a resposta do sistema imunológico a essa imunização repetitiva”, disse Schober. “Mesmo 200 vacinas não são um desafio tão grande para o sistema imunológico quanto uma infecção crônica.”

Os pesquisadores disseram que o homem era de Magdeburg, uma cidade no centro da Alemanha, mas forneceram poucos outros detalhes e disseram que seus motivos para a onda de vacinação eram particulares. Os promotores haviam coletado evidências de 130 vacinações ao longo de nove meses, escreveram os pesquisadores. A primeira vacinação do homem, com uma injeção feita pela Johnson & Johnson, ocorreu em junho de 2021. A maioria de suas vacinas subsequentes foram de mRNA feitas pela Moderna ou Pfizer-BioNTech. Ele também recebeu várias das vacinas atualizadas da Pfizer-BioNTech.

Além de seus próprios testes, os cientistas contaram com os exames médicos de rotina do homem antes e durante a pandemia. Mas, como não tiveram acesso a outros acumuladores de vacinas, os pesquisadores disseram que suas descobertas não poderiam ser usadas para prever como outras pessoas reagiriam a inoculações repetidas.

Outros pacientes que recebem tantas doses podem sofrer efeitos colaterais, disse Schober, tornando imprudente que as pessoas desafiem a orientação médica para receber mais do que o número recomendado de vacinas.

E, embora o estudo tenha sugerido que as vacinas são, em geral, muito seguras e podem continuar a aumentar as respostas imunológicas, os benefícios de ser vacinado repetidamente não necessariamente superam o pequeno risco de uma dose adicional. Por exemplo, disse Schober, os níveis de anticorpos do homem caíram nos períodos após as vacinas registradas mais recentes, como geralmente ocorre em pacientes que recebem o número normal de doses. A descoberta sugeriu que a resposta imunológica elevada do homem só poderia ser mantida em alta se ele fosse revacinado o tempo todo. "Esses níveis superaltos não são sustentáveis", disse Schober. "Eles cairiam para o nível normal". Ainda assim, a farra de vacinas que durou dois anos e meio criou um tipo de teste de estresse do sistema imunológico que os médicos nunca teriam permitido que acontecesse em seu turno. E, embora os resultados estivessem longe de ser conclusivos, pelo menos o sistema imunológico desse homem parecia notavelmente resistente.

“Duzentas vacinas podem parecer muito”, disse Schober. Mas as células imunológicas capazes de reagir a vírus crônicos, acrescentou ele, “estão basicamente rindo” das partículas virais de imitação com as quais têm de lidar, mesmo ao longo de centenas de vacinas.

