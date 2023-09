Instituto de Psiquiatra da USP abre as portas para falar sobre saúde mental com a população

O Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) abre as portas à população na sexta-feira, 22, para falar sobre saúde mental. Serão 160 palestras e outras atividades gratuitas das 8h30 às 17h. Essa é a nona edição do evento IPq Portas Abertas.

“Daremos informações precisas sobre o que existe de mais atual, avançado e eficaz no estudo e no tratamento dos transtornos neuropsiquiátricos”, promete a organização. Mais de 200 psiquiatras, psicólogos e outros profissionais conversarão com o público.

Uma grande gama de assuntos serão tratados durante o dia, do efeito dos antidepressivos no corpo até práticas integrativas em saúde mental.

O Instituto de Psiquiatria (IPq) fica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo Foto: Evelson de Freitas/Estadão

A programação completa pode ser conferida no site do IPq, neste link. As palestras tem um número máximo de participantes. As inscrições podem ser feitas também no site da instituição ou pelo e-mail: eventos.ipq@hc.fm.usp.br.

Não serão oferecidos ou realizados atendimentos/consultas ambulatoriais. Interessados em tratamento devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).