Lareira, aquecedor, chuveiro a gás: saiba os cuidados que você deve ter em locais fechados

A morte de um casal de turistas em um chalé em Monte Verde, em Minas Gerais, neste final de semana, reforça a necessidade de tomar cuidado com equipamentos que garantem aquecimento em lugares fechados, muito usados durante o inverno.

O casal possivelmente foi intoxicado pelo monóxido de carbono gerado pela queima de carvão ou lenha usados na lareira existente em seu chalé. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

“Esse gás é extremamente perigoso, pois não apresenta cheiro nem cor, ou seja, a pessoa o inala sem perceber, e quando a intoxicação chega a um determinado nível pode ocorrer o desmaio da vítima e até mesmo a morte”, alerta o Corpo de Bombeiros do Paraná em seu site.

É essencial verificar se a fumaça produzida pela lareira está invadindo o ambiente em vez de ser expelida pela chaminé Foto: Pixabay

Quando a pessoa inala o monóxido de carbono, o oxigênio e o hidrogênio existente no sangue são substituídos pelo gás. Os primeiros sintomas de intoxicação são irritação nos olhos, dor de cabeça, náuseas, vômitos e tonturas.

Quando a quantidade de toxinas no sangue aumenta, a pessoa perde a consciência. Se ela estiver sozinha ou se as outras pessoas que estiverem naquele ambiente também desmaiarem, a chance de morte vai aumentar bastante, já que as pessoas vão continuar respirando o gás tóxico. A velocidade com que isso pode acontecer depende da concentração do monóxido de carbono no ar.

A prefeitura de Camanducaia informou que o distrito de Monte Verde possui mais de 7 mil leitos de hospedagem, sendo que cerca de 95% têm sistema de aquecimento e lareira. “Nunca houve nenhum caso do tipo. Vale ressaltar que o local em que o casal se hospedou não possui alvará de funcionamento e não seguia as regras dos meios de hospedagem regulares”, disse, em nota.

Continua após a publicidade

O cuidado essencial ao usar a lareira é verificar se a fumaça produzida por ela está invadindo o ambiente em vez de ser expelida pela chaminé. O problema mais comum é a obstrução da chaminé, o que geralmente pode ser facilmente corrigido com uma limpeza. Outra recomendação é que haja uma janela ou grelha de ventilação perto da lareira, para manter o oxigênio do ambiente.

No caso das lareiras a gás, é fundamental observar se os bicos que produzem as chamas estão entupidos, o que pode gerar vazamento.

Outros aparelhos que exigem atenção para a emissão de gases tóxicos são chuveiros a gás, aquecedores portáteis e fogões. Todos esses aparelhos devem ser periodicamente vistoriados para constatar que estejam em perfeitas condições de uso. Se eles estiverem com defeito, a queima incompleta do combustível vai gerar acúmulo de gases tóxicos no ambiente.

Daí a importância de outra medida: manter a ventilação, deixando alguma porta e janela aberta - no inverno as pessoas querem fechar totalmente a casa, para deixá-la mais quente, mas é importante haver um canal que impeça o acúmulo de gás tóxico.