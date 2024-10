Exame de Lula indica ‘pontinhos de sangramento’, mas risco de complicação é pequeno, diz médico

Na noite de sábado, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, depois de sofrer um acidente doméstico. Como apurou o Estadão, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde, e o tombo resultou em um corte na região de trás da cabeça, na área da nuca.

PUBLICIDADE O cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos médicos que acompanha o presidente, contou ao Estadão que Lula precisou receber alguns pontos por causa do corte e realizou uma ressonância, exame que indicou “uns pontinhos de sangramento muito pequenos em outra região”. Nesses casos, explica ele, existe a possibilidade de o sangramento aumentar nos dias seguintes ao trauma. Quando há aumento de sangramento, um dos riscos é que isso se torne um coágulo capaz de comprimir o cérebro. Por isso, é preciso manter o paciente em observação. “É protocolo”, comentou Kalil. Durante a reavaliação neste domingo, 20, os médicos notaram que o sangramento do presidente não evoluiu.

Kalil contou que, nos próximos dias, o presidente passará por mais exames de rotina – por isso, Lula foi orientado a cancelar a viagem que faria à Rússia, para a 16ª Cúpula do BRICS. “Ele pode voltar às atividades normais. Esses exames são só parte do protocolo”, reforçou o médico. “O risco de complicação é muito pequeno”, acrescentou.

Depois de cair, presidente Lula sofreu um trauma na cabeça. Segundo médico, ele passará por novos exames nos próximos dias, mas já pode voltar às atividades normais. Foto: Ricardo Stuckert / Presidencia da Republica

Relembre o histórico médico do presidente

Aos 78 anos, Lula já passou por cirurgias e enfrentou um câncer na garganta em 2012. A última vez que o presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês foi em janeiro, na unidade de São Paulo, para a realização de exames de rotina. Na ocasião, ele também ficou sob os cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Meses antes, em setembro de 2023, ele foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total de quadril à direita, um procedimento que envolve a substituição da articulação do quadril por uma prótese, visando aliviar a dor e restaurar a mobilidade.

No mesmo período, ele também passou por uma blefaroplastia, que é uma cirurgia plástica das pálpebras, realizada para remover o excesso de pele, gordura ou músculo, melhorando a aparência e, em alguns casos, a visão. Ambas as cirurgias ocorreram sem intercorrências, o que significa que não houve complicações, e Lula ficou internado em um quarto particular durante sua recuperação. / COLABOROU ZECA FERREIRA